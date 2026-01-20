Alzheimer: desarrollan prueba sanguínea que permitiría detectarlo décadas antes

Persona de la tercera edad

El Alzheimer, continúa siendo uno de los mayores retos médicos del siglo XXI. Actualmente, más de 7 millones de personas en Europa viven con esta enfermedad y se estima que la cifra se duplique para el 2030, lo que representa un desafío creciente para los sistemas de salud. Sin embargo, un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea podría cambiar por completo la forma en que se detecta esta condición.

Se trata de 2D-BioPAD, una iniciativa científica que busca desarrollar una prueba sencilla, económica y poco invasiva capaz de detectar el Alzheimer incluso décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Un diagnóstico temprano puede cambiarlo todo

Actualmente, los diagnósticos suelen realizarse cuando el daño cerebral ya está avanzado, lo que limita la efectividad de los tratamientos. De acuerdo con el doctor Aristeidis Bakandritsos, investigador principal del proyecto y miembro del Instituto Checo de Tecnología Avanzada (CATRIN), el reto es claro; la detección temprana solo será viable si es económica, sencilla y no invasiva para los pacientes, algo que hoy no ocurre.

El proyecto, iniciado en octubre de 2023, busca desarrollar un dispositivo capaz de identificar hasta cinco biomarcadores del Alzheimer mediante una simple muestra de sangre.

Del diagnóstico invasivo a una simple prueba de sangre

Actualmente, el Alzheimer se confirma mediante resonancias cerebrales o punciones lumbares, y, aunque existen pruebas sanguíneas, su uso aún está limitado a clínicas especializadas.

El objetivo de 2D-BioPAD es cambiar ese panorama mediante un dispositivo portátil que permita realizar pruebas rápidas, accesibles y aplicables en consultas médicas comunes, facilitando la detección temprana en pacientes sin síntomas visibles.

Los primeros ensayos clínicos ya se realizan en Finlandia, Alemania y Grecia, donde se evalúan la precisión, seguridad y viabilidad del dispositivo.

El papel clave del grafeno y la inteligencia artificial

La tecnología detrás del proyecto se basa en el grafeno, un material ultradelgado y altamente conductor, cuando las proteínas relacionadas con el Alzheimer entran en contacto el, alteran su conductividad eléctrica, permitiendo detectar concentraciones mínimas de biomarcadores.

Además, se utiliza un sistema de inteligencia artificial para optimizar la detección, analizar datos y mejorar la precisión del diagnóstico, todo en cuestión de minutos. Entre sus ventajas se destacan:

Resultados en aproximadamente 30 minutos

Menor costo que los métodos actuales

Posibilidad de uso en atención primaria

Detección simultánea de varios biomarcadores

Un avance clave ahora que existen tratamientos

La investigación cobra aún más relevancia luego de que en 2025 la Unión Europea aprobara los primeros tratamientos modificadores del Alzheimer, los cuales actúan sobre las placas de beta-amiloide en el cerebro, tratamientos que funcionan mejor en etapas tempranas, por lo que una detección oportuna puede marcar una gran diferencia.

Una herramienta con impacto global

El proyecto reúne a 11 instituciones de 8 países europeos y busca que esta tecnología pueda implementarse en los próximos años. De obtenerse resultados positivos, el dispositivo podría estar disponible de forma comercial en aproximadamente cinco años.

Aunque los avances son prometedores, los expertos subrayan la importancia de un enfoque ético pues la detección temprana debe ir acompañada de orientación médica, apoyo psicológico y total transparencia con los pacientes. El objetivo no es alarmar, sino prevenir, acompañar y mejorar la calidad de vida.