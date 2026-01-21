Descuentos INAPAM 2026: esta aseguradora de autos ofrece beneficios en la CDMX de hasta el 30%

Descuentos INAPAM en CDMX El directorio de beneficios para personas adultas mayores que cuentan con su credencial INAPAM ofrece diversos descuentos; entre ellos, se encuentra una aseguradora de autos en CDMX.

En México, la comunidad adulta mayor puede acceder a diversos beneficios gracias a la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual le permite acceder a diversos descuentos en distintas partes de la República Mexicana.

Uno de los beneficios que ha generado interés en la población de la Ciudad de México, es la promoción que otorga una de las aseguradoras de autos más populares en el país.

¿Qué aseguradoras de autos en CDMX ofeecen descuentos INAPAM?

La credencial del Inapam ofrece un directorio oficial de beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de todo México; éstos abarcan distintas áreas necesarias en la rutina humana, tales como lavanderías, estéticas, vestido, expandiéndose también a destinos turísticos, actividades culturales y seguros de auto.

En la Ciudad de México, la aseguradora Qualitas Compañía de Seguros S.A.de C.V. es una de las empresas que pone a servicio de la población descuentos Inapam.

Sin embargo, los beneficios que ofrece esta compañía no son generales ni en toda la República Mexicana, sino que están limitados a una zona en específico de la CDMX:

Qualitas Compañía de Seguros en Cuajimalpa Morelos, ubicada en José María Castorena #426 en la colonia San José de los Cedros.

De acuerdo con la información oficial del directorio de beneficios, la aseguradora de autos ofrece un descuento del 30% para las personas adultas mayores con credencial Inapam.

¿Por qué Inapam ofrece descuentos en tantos servicios?

Estos beneficios, parte de la Cultura del Envejecimiento y cuyo propósito está dirigido a proteger la economía de adultos mayores, son convenios que el Inapam realiza con empresas, comercios y prestadores de servicios para ofrecer descuentos a personas de la tercera edad en todo el país, los 365 días del año.

Los descuentos dirigidos a personas adultas mayores están listados en el directorio de beneficios con credencial Inapam, donde podrás descubrir una serie de comercios y servicios que ofrecen promociones.