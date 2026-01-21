Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 21 de enero?

En la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México, los equipos azul y rojo se enfrentan por la Batalla Colosal. Además, en el capítulo de hoy también está la disputa por la Medalla Varonil.

¿Quién ganó la Villa 360?

El ánimo de ambos equipos está marcado por la reciente recuperación de la Villa 360 por parte de los rojos y las tensiones generadas entre los azules tras perder este privilegio.

Durante el arranque de la semana, el equipo rojo celebró el regreso a la Villa 360 después de dos semanas y media de permanencia en las Barracas.

Por su parte, los azules enfrentaron retos internos luego de ceder la Villa 360, tal como reflejaron las discusiones entre Katia y Koke Guerrero mostradas en los avances del programa.

Los fans consideran como motivos suficientes la fortaleza física, el trabajo en conjunto y el entusiasmo como factores clave a favor de los azules.

¿Quién gana la Medalla Varonil hoy 21 de enero?

En la contienda por la Medalla Varonil, los nombres de Koke Guerrero, Humberto Noriega y Mono Osuna figuraron entre los aspirantes destacados.

Ciertos portales de fans añaden a Alexis a la lista de competidores notables debido a su intensidad en la disputa masculina.