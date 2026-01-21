La gestión sostenible de Grupo México se ordena bajo los ejes Crece, Promueve y Protege

Sostenibilidad

A lo largo de los años, Grupo México ha articulado su enfoque de sostenibilidad a través de un marco operativo que integra criterios económicos, sociales y ambientales dentro de su gestión cotidiana. Bajo los ejes Crece, Promueve y Protege, el conglomerado mexicano define una referencia común que orienta la toma de decisiones, la organización de procesos y la relación con los entornos en los que desarrolla su actividad productiva. Este planteamiento se concibe como un elemento transversal que atraviesa distintas áreas de la organización y se integra en la planificación y ejecución de las operaciones.

El principio Crece se vincula con la manera en que Grupo México aborda la continuidad de su actividad industrial y la gestión de sus operaciones en el largo plazo. Desde esta perspectiva, el desarrollo productivo se organiza a partir de criterios que combinan eficiencia operativa, control de procesos y administración responsable de los recursos. La sostenibilidad se incorpora como un componente de la planificación, junto con la evaluación permanente de variables técnicas, económicas y regulatorias que influyen en la operación. Además, este principio busca incorporar a las comunidades a la cadena de valor de la empresa, lo que propicia la generación de nuevas oportunidad económicas y vocacionales.

En este marco, la firma implementa sistemas de seguimiento que permiten analizar el desempeño de los procesos y realizar ajustes cuando las condiciones operativas lo requieren. El crecimiento se interpreta como un resultado de la estabilidad de los sistemas productivos y de la capacidad de adaptación al entorno, integrando factores ambientales y sociales en el análisis de la viabilidad operativa. De este modo, las decisiones estratégicas se apoyan en información técnica y en criterios orientados a mantener coherencia entre productividad y gestión responsable.

La gestión social de Grupo México a través del eje Promueve

El eje Promueve introduce una dimensión centrada en las personas y en el entorno social asociado a las operaciones de Grupo México. Bajo este principio se agrupan políticas relacionadas con las condiciones laborales, la seguridad, la salud ocupacional y la formación de los colaboradores, integradas en la gestión diaria mediante procedimientos definidos y programas de capacitación. Estos elementos forman parte de un enfoque que prioriza la prevención de riesgos y la organización de entornos de trabajo seguros, así como el valor compartido con la sociedad.

Para ello, la empresa gestiona la relación con las comunidades cercanas a sus centros de operación mediante esquemas de diálogo que permiten identificar expectativas y preocupaciones locales. La interacción comunitaria se concibe como un proceso continuo y en constante evolución, por lo cual debe ser apoyado por canales de comunicación que facilitan el entendimiento mutuo y la convivencia entre la actividad industrial y el entorno social, considerando el contexto específico de cada región.

Dentro del mismo eje, Grupo México incorpora lineamientos vinculados al respeto de los derechos humanos y a la diversidad, integrados en políticas internas que orientan la conducta organizacional. Estos criterios se articulan con las prácticas operativas y sociales, contribuyendo a una gestión ordenada de las relaciones internas y externas y reforzando la coherencia entre los principios definidos y su aplicación práctica.

El eje Protege en la gestión ambiental de Grupo México

El eje Protege agrupa las acciones relacionadas con la gestión ambiental y el cuidado del medio ambiente asociado a la actividad industrial de Grupo México. En la práctica, este principio se traduce en la aplicación de criterios orientados al uso responsable de los recursos, la gestión de residuos y el control de impactos ambientales. La gestión se apoya en sistemas de monitoreo y procedimientos técnicos que permiten identificar efectos ambientales y aplicar medidas de control integradas en los procesos productivos.

Aspectos como la administración del agua, la energía y las emisiones forman parte de una gestión estructurada de los recursos naturales dentro de Grupo México. Estas prácticas responden a la necesidad de operar bajo parámetros que permitan dar seguimiento a indicadores relevantes y evaluar de manera continua el impacto ambiental de las operaciones. En Grupo México, la protección del entorno se plantea como un proceso permanente basado en la medición, la prevención y la mejora progresiva.

Este enfoque se extiende también a la cadena de suministro, donde Grupo México incorpora criterios ambientales y sociales en la relación con proveedores. La aplicación de lineamientos y códigos de conducta busca mantener coherencia entre los principios de sostenibilidad y las prácticas desarrolladas más allá de las operaciones directas.

La articulación de Crece, Promueve y Protege funciona como una referencia para describir el enfoque de sostenibilidad de Grupo México, integrando de manera coordinada la gestión operativa, las personas y el entorno ambiental. La consideración conjunta de estos ámbitos permite explicar cómo se organizan los procesos y las líneas de actuación dentro de una organización de gran escala, en un contexto marcado por la interacción entre factores productivos, sociales y ambientales.