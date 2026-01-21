No es IA; Mr Beast es captado junto a Eugenio Derbez en Edomex

!Mr Beast es captado junto a Eugenio Derbez en Edomex!

El popular creador de contenido estadounidense, Mr Beast, ha sorprendido ha todos sus seguidores mexicanos al anunciar y llevar a cabo una visita al Estado de México, acontecimiento que rápidamente acaparó la atención en redes sociales.

De acuerdo con las fotos y videos difundidos en redes sociales, el youtuber habría llegado junto con su equipo de grabación y el comediante Eugenio Derbez, arribando en helicóptero a la comunidad de Almoloya de Alquisiras.

¿Cuál fue el motivo de la visita de Mr Beast al Edomex?

El famoso creador de contenido para la plataforma YouTube se ha caracterizado por realizar retos extremos o grandes donaciones de dinero en beneficio de comunidades en situaciones vulnerables. En esta ocasión, al parecer le ha tocado el turno a un municipio del sur del Estado de México, que se verá beneficiado por las aportaciones del youtuber.

Aunque aún no hay información confirmada por parte del estado o del Youtuber.

¿Quién es Mr Beast?

Mr Beast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un youtuber, de origen estadounidense, mundialmente famoso por sus videos de desafíos, sus actos de caridad, tales como construir pozos de agua o regalar grandes cantidades de dinero. Se ha convertido en el creador de contenido con más suscriptores en Youtube, también ha creado negocios con su marca como Beast Burger y Beast Games.

To celebrate Beast Games 2 dropping next Wednesday me and Kevin Hart gathered 30 celebrities to compete for $1,000,000 for charity! This YouTube video will drop the same day as Beast Games 2. I CANT WAIT! pic.twitter.com/mtUWtQVrO6 — MrBeast (@MrBeast) January 3, 2026

¿Por qué están juntos Mr Beast y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez participó en un evento especial de YouTube llamado Beast Games 2, una competencia de retos con celebridades internacionales organizada por MrBeast para Amazon Prime, donde competían por un millón de dólares para caridad; la colaboración fue una sorpresa mediática, uniendo al youtuber con figuras como Josh Peck y Kevin Hart, y sirvió para promocionar la serie, conectando a MrBeast con la audiencia hispana y latinoamericana.