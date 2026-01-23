¿Bad Bunny en vestido para el Super Bowl LX? Rumores escandalizan a estadounidenses conservadores

Especulan que Bad Bunny usará vestido en su show de Medio Tiempo Ante rumores de que Bad Bunny pueda presentarse en el show de medio tiempo usando un vestido, sectores conservadores de Estados Unidos llaman a “boicotear” el Super Bowl.

Bad Bunny ha estado en el centro de la atención pública internacional gracias a ser el artista más escuchado de Spotify durante el 2025, además de mantener una racha de entradas agotadas en todos los escenarios que visitó durante su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS y ser ganador de cinco categorías en los Latin Grammy Awards.

Sin embargo, sus triunfos no son lo que han posicionado a Bad Bunny de vuelta al pico de la conversación durante los últimos días, sino el surgimiento de rumores sobre el espectáculo que ofrecerá en el Medio Tiempo del Super Bowl LX, próximo a celebrarse el domingo 8 de febrero.

De acuerdo con las especulaciones de medios estadounidenses, el cantautor puertorriqueño podría salir a presentar su show usando un vestido, lo que ha causado conmoción en el sector conservador de Estados Unidos.

¿Bad Bunny usará vestido en su show de Medio Tiempo 2026?

Medios estadounidenses, tales como American News y MLFootball, han anunciado rumores sobre la posibilidad de que Bad Bunny se presente usando vestido en el show de Medio Tiempo, esto como un homenaje a la comunidad LGBTQIA+ y declaración política en apoyo a la misma.

Hasta el momento, no existe información oficial que respalde estas especulaciones, mas los medios y el público han señalado la canción ‘Yo perreo sola’ como un precedente que podría alimentar tal rumor.

En el video oficial de uno de los éxitos más grandes del 2020, Bad Bunny practicó la cultura drag al vestir peluca, maquillaje, tacones altos e implantes de senos falsos para desafiar el machismo en la música urbana.

Tratándose de una de sus canciones más famosas, el público aficionado no descarta la idea de que Benito vuelva a posicionarse contra el machismo, especialmente tratándose de un evento que reúne gran número de audiencia a escala internacional.

No obstante, la posibilidad de que el compositor puertorriqueño honre a la comunidad Queer y desafíe la masculinidad tóxica vistiendo ropa considerada ‘de mujer’, ha provocado el rechazo inmediato por parte de estadounidenses conservadores, quienes llaman a “boicotear” el Super Bowl 2026.

Estadounidenses conservadores responden a los rumores: “El fútbol se trataba de touchdowns”

La presentación de Bad Bunny como el espectáculo principal del Medio Tiempo en el Super Bowl LX ha recibido opiniones encontradas desde su anuncio, una conversación que continúa hasta el día de hoy.

Ahora, con los nuevos rumores sobre su posible performance usando un vestido, el sector conservador de Estados Unidos levantó inmediatamente la voz para posicionarse en contra, a pesar de que la información no es oficial ni existen fuentes certeras.

"NEW: Bad Bunny says he's wearing a DRESS at the Super Bowl halftime show to 'honor queer icons.'



This is exactly why I'm skipping the game this year.



The NFL went full woke—picked a guy who's turning the biggest football stage into a pride parade.



Football used to be… pic.twitter.com/yUj6mdIAhp — Reverend Jordan Wells (@WellsJorda89710) January 23, 2026

“Ésta es exactamente la razón por la que me saltaré el juego este año”, escribió el reverendo Jordan Wells en su cuenta de Twitter (X), añadiendo que la NFL se ha vuelto “completamente woke” y eligió a un artista que “convertirá el escenario de fútbol más grande en un desfile del Orgullo Queer”.

Otras respuestas de parte de estadounidenses conservadores han asegurado que “el público de la NFL se negará rotundamente a ver el espectáculo del medio tiempo”, en respuesta al llamado de Wells sobre boicotear el evento.

Bajo los hashtags “#NFLGoneWoke” y “#NoThanks” en la plataforma X, nativos de la —a veces llamada— ‘Tierra de la Libertad’ rechazan a Bad Bunny usando vestido... incluso si se trata sólo de una especulación.