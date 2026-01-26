Alejandro Moreno ‘Charly’, integrante de Reencuentro Norteño, entre las víctimas de masacre en Salamanca Alejandro Moreno ‘Charly’, una de las 11 víctimas tras el ataque armado ocurrido en un campo de fútbol en Salamanca (@Alejandro Moreno)

Alejandro Moreno “Charly”, integrante de Reencuentro Norteño, es una de las 11 víctimas tras el ataque armado ocurrido en un campo de futbol en Salamanca.

Durante el ataque armado que se registró este domingo 25 de enero en un campo de futbol en Loma de Flores, Salamanca, una de las víctimas ha sido identificada como Alejandro Moreno “Charly”, integrante del grupo de regional mexicano Reencuentro Norteño.

Así lo han confirmado diferentes agrupaciones y compañeros del gremio, lamentando la muerte del músico mexicano.

¿Qué le pasó a Alejandro Moreno “Charly”?

Alejandro Moreno “Charly” murió durante el ataque armado ocurrido en un campo de futbol la tarde del domingo 25 de enero, cuando un comando armado comenzó a disparar a la tribuna que se encontraba viendo el partido.

“Un comando armado llegó y atacó a estas personas. Este hecho se suma a una ola de violencia. (...) Hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social; lamentablemente, hay grupos criminales que están tratando de someter a la autoridad.” Fue parte de lo expresado por César Prieto, alcalde de Salamanca, tras lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento son 11 las personas fallecidas tras el ataque, entre ellas Alejandro Moreno “Charly”, integrante del grupo Reencuentro Norteño, y 12 las que resultaron heridas.

¿Quién era Alejandro Moreno “Charly”?

Alejandro Moreno “Charly” era un músico de regional mexicano, integrante de la banda Reencuentro Norteño, quien, según sus conocidos, era un apasionado de su trabajo y la música, especialmente de las percusiones.

En sus redes sociales, Charly hablaba sobre seguir sus sueños y esforzarse por ellos. Asimismo, tenía un emprendimiento en el que se dedicaba al diseño de mercancía para grupos musicales.

Además de músico, también se dedicó al deporte, llegando a formar parte del equipo de futbol americano de la Universidad del Verbo Encarnado (UIW), en Irapuato.

El gremio musical y conocidos han compartido sus condolencias con familiares y amigos de Alejandro Moreno “Charly”, así como lamentando su fallecimiento.

“Conjunto X-pansion nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y a su grupo Reencuentro Norteño por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Alejandro Moreno.” Fue parte de uno de los mensajes de despedida de la agrupación Conjunto X-pansion.

“Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de Flores, en especial a la familia Moreno, por la irremediable pérdida de nuestro gran amigo Charly. A toda la agrupación de Reencuentro Norteño, estamos con ustedes.” Publicó Studio Digital G-Azteka en sus redes sociales para despedir al músico.