Resultados Lotería Nacional 27 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 3999

Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional Este martes 27 de enero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional volvió a captar la atención de miles de participantes este martes 27 de enero de 2026, fecha en la que se dan a conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

En esta ocasión, los billetes estuvieron dedicados al 60 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE), organización reconocida por su papel pionero en el impulso del liderazgo femenino dentro del ámbito empresarial.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3999?

El Sorteo Mayor puso en juego una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que confirma la relevancia de este formato dentro de la Lotería Nacional. El premio mayor ascendió a 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, bajo el esquema tradicional que concentra la mayor atención desde el inicio de la emisión.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, la expectativa máxima fue aspirar a un premio de hasta 350 mil pesos. En conjunto, esta edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros, lo que amplía las probabilidades de resultar ganador y refuerza el atractivo del Sorteo Mayor entre los jugadores habituales.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor se transmitió en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Desde esa plataforma, los participantes pudieron seguir paso a paso el desarrollo del sorteo y escuchar a los tradicionales niños gritones anunciar los resultados y el número ganador del premio mayor que se lo llevó el 48768.

A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 27 de enero Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor se realiza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3999?

Los resultados oficiales pueden consultarse en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y mediante el verificador digital disponible en su sitio oficial. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de manera inmediata si se obtuvo algún premio.

De forma complementaria, los listados completos de números ganadores se difunden a través de las redes sociales y canales institucionales de la Lotería Nacional, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos y garantiza una consulta directa de la información oficial del sorteo.