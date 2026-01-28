Boletos de Kanye West al 2x1: Fecha límite para comprar e ir a su concierto en CDMX Los boletos para el concierto de Kanye West están al 2x1 y cuentan con el 30% de descuento, conoce hasta cuando tienes para comprarlos y las secciones disponibles (EFE y Freepik)

Los boletos para el concierto de Kanye West están al 2x1 y cuentan con un 30% de descuento. Conoce hasta cuándo tienes para comprarlos y qué secciones se encuentran disponibles.

Previo al inicio de la gira de Kanye West en la Ciudad de México, sus boletos cuentan con promociones como el 2x1, además del 30% de descuento para zonas seleccionadas, por lo que si aún no has comprado tus boletos, aquí te decimos todo lo que necesitas saber para conseguirlos.

¿Para qué fechas de Kanye West en CDMX cuentan con promoción?

Los dos días en que se presentará Kanye West en la CDMX, es decir el 30 y 31 de enero cuentan con descuento del 30%, así como del 2x1, por lo que podrás escoger la que mejor te convenga.

¿Cómo y dónde comprar los boletos de Kanye West al 2x1 en CDMX?

La oferta de descuento y en 2x1 para los boletos de Kanye West se encuentran disponibles en la página oficial de Superboletos, la cual es la boletera encargada de vender las entradas a sus conciertos en la Ciudad de México.

Para conseguirlos, lo único que tienes que hacer es entrar a la página web de Superboletos y seleccionar el evento del concierto de Kanye West.

Una vez dentro, tendrás que iniciar sesión y seleccionar la fecha y sección en la que deseas asistir.

Tras seleccionar la sección y asiento disponible, te redirigirán a la página de cobro en donde ingresarás tus datos para proceder con el pago.

Realizando estos pasos podrás tener entradas con precio preferencial para el concierto de Ye en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Zonas y secciones disponibles para la promoción de Ye

Las secciones que cuentan con el 2x1 y 30% de descuento son las siguientes:

Barrera

1er Tendido

Personas con Discapacidad

2do Tendido

Grada General

Por otra parte, la zona denominada Lumbreras únicamente cuenta con la promoción del 2x1.

Fecha límite: ¿Hasta cuándo puedes aprovechar el descuento?

El descuento del 2x1 para los conciertos de Kanye West en la Plaza de Toros corresponde a la promoción fija de Superboletos, llamada Super Miércoles, la cual como su nombre lo indica, únicamente es válida esos días.

No obstante, el 30% de descuento no tiene una fecha establecida de vencimiento, por lo que si no puedes adquirirlos este miércoles, aún tendrás la oportunidad de comprarlos a un precio menor.