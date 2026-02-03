Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy martes 3 de febrero?

Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 3 de febrero?

La temporada 2026 de Exatlón México llega a un momento decisivo con el esperado Duelo de los Enigmas, que se disputa este martes 3 de febrero. Este reto combina velocidad, estrategia y concentración, y podría cambiar el rumbo de la semana para ambos equipos.

¿Cómo llegan los equipos al Duelo de los Enigmas?

El Equipo Rojo enfrenta dificultades tras varias jornadas complicadas y la reciente eliminación de Samanta Rodríguez, una de sus atletas más destacadas. Esto ha generado presión sobre el resto del grupo para mostrar mejores resultados en los retos que vienen.

Por su parte, el Equipo Azul llega fortalecido, luego de imponerse en pruebas recientes como la Villa 360, lo que les ha permitido acercarse en puntos al Rojo y ganar confianza antes del duelo de hoy.

¿Quién podría ganar el Duelo de los Enigmas?

El Equipo Rojo tiene posibilidades de imponerse hoy y cortar su racha negativa. Sin embargo, el Equipo Azul también mantiene opciones gracias a su desempeño constante en pruebas anteriores. La combinación de estrategia, agilidad y concentración mental será clave para definir al vencedor.

Resumen de las pruebas recientes

En los capítulos previos, los atletas disputaron la prueba de eliminación, donde Samanta Rodríguez fue eliminada, y la Villa 360, que otorgó ventajas estratégicas al Equipo Azul. Además, los retos semanales han mostrado la importancia de la coordinación y resistencia mental de los competidores, preparando el escenario para el desafío de hoy.

Participantes destacados rumbo al Duelo

Equipo Rojo: Mati Álvarez, Mario “El Mono” Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega y otros competidores que han mantenido presencia constante en las pruebas.

Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Doris del Moral, Alexis Vargas y más atletas que han contribuido al buen desempeño de su grupo.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México hoy?

Exatlón México se transmite a las 20:30 horas (tiempo del Centro de México) por Azteca Uno, con transmisión en línea disponible en tvazteca.com y la app TV Azteca en Vivo.