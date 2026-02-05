¿Recuerdas la casa de Breaking Bad? La habita esta señora que odia a los mexicanos… y a los españoles

La icónica casa donde se filmó Breaking Bad en Albuquerque, Nuevo México, ha sido un imán de fanáticos desde el estreno de la serie en 2008; sin embargo, su actual dueña, supuestamente llamada Joanne Quintana, se volvió viral (otra vez) luego de ser grabada agrediendo con comentarios discriminatorios a un par de turistas españoles.

Personas de todo el mundo se detienen frente a esa fachada para tomarse fotos, revivir escenas memorables e incluso recrear momentos como lanzar una pizza al techo, en clara referencia a una escena viral de la temporada 3.

Pero lo que para muchos parecía un santuario de culto, para Quintana, terminó siendo una fuente constante de estrés y desorden. Después de años de visitas sin freno, estacionamientos en la calle, selfies interminables y curiosos que se tomaban libertades con la propiedad privada, la paciencia se agotó.

Agresiones, manguerasos y racismo de Joanne Quintana

Recientemente ha sido difundido en redes sociales un video en donde Joanne aparece molesta, hablando por teléfono e insultando a dos turistas de nacionalidad española, a quienes además llamó “mexicanos” con el fin de ofenderlos.

Ambos jóvenes aseguran dentro del video que Joanne podría estar llamando al ICE y que no han invadido la propiedad y que, de hecho, están siguiendo las indicaciones colocadas por la propia dueña de “tomar las fotos a la distancia”.

Sin embargo, este no sería el primer altercado registrado en redes de Quintana agrediendo a los visitantes, pues hace algún tiempo, fue captada sujetando una manguera, regando agua hacia quienes se acercan demasiado al portón e incluso pidiéndoles con exclamaciones como “Back up, cowboy” que se mantuvieran a distancia.

En esos clips se ve a la propietaria estableciendo reglas claras: “una foto rápida desde cierto ángulo y luego irse”. Nada de tripiés, ni de invadir su zona privada. “El mundo entero es fan, eso no me impresiona”, dijo a un visitante que intentó conversar con ella.

La historia de la casa en el mercado inmobiliario

Además de las anécdotas curiosas, esta propiedad también ha sido noticia en el mercado de bienes raíces. Inicialmente puesta a la venta en 2025 por cerca de $4 millones de dólares; sin embargo, el precio de lista sufrió una reducción drástica y, para principios de 2026, volvió a aparecer en el mercado por solo $400 mil dólares.

Este descenso masivo en el valor planteó muchas preguntas: ¿afectó el flujo de visitantes? ¿La dueña quiere irse rápido? La respuesta parece ser un poco de ambas cosas. La casa fue parte de la familia de Quintana desde 1973, y lo vivido con los fanáticos terminó por cambiar la relación de armonía con el lugar.

Aunque aún permanece como un peldaño en la cultura pop y un destino obligado para los seguidores de Breaking Bad, la casa hoy refleja cómo la fama puede transformarse en una carga inesperada.