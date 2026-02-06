Brote de sarampión en México: ¿sirven los cubrebocas para evitar contagio y debemos usarlos otra vez?

Sarampión 2026

El repunte de casos de sarampión en México durante 2025 y lo que va de 2026 ha generado preocupación entre la población y dudas sobre si es necesario retomar el uso generalizado de cubrebocas. De acuerdo con autoridades sanitarias, el virus es altamente contagioso y se transmite por el aire a través de gotas respiratorias, por lo que el uso de mascarilla puede ayudar a reducir el riesgo en ciertos contextos.

¿Es necesario volver a usar cubrebocas por el sarampión?

Hasta el momento no existe una recomendación nacional para que toda la población utilice cubrebocas de manera obligatoria. Esta medida se ha aplicado de forma temporal y focalizada en zonas con brotes activos, especialmente en escuelas, centros de salud o lugares donde se han detectado casos confirmados.

Especialistas señalan que el cubrebocas puede ser útil en espacios cerrados, con aglomeraciones o si hay personas enfermas en el entorno cercano. No obstante, subrayan que esta protección es complementaria y no sustituye la medida más efectiva contra el sarampión.

Las autoridades de salud insisten en que la principal herramienta para prevenir contagios es la vacunación. La mayoría de los casos registrados corresponde a personas que no cuentan con el esquema completo de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Ante el aumento de contagios, se recomienda a padres de familia y adultos revisar su cartilla de vacunación y acudir a su unidad de salud en caso de tener dosis pendientes. Mantener la cobertura alta es clave para evitar la propagación del virus y prevenir que el brote se extienda a más regiones del país.