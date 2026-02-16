Ciclo Satoshi Kon en Cinépolis: preventa y cines que proyectarán las obras maestras de la animación japonesa

Ciclo Satoshi Kon en Cinépolis A partir del 26 de febrero, Cinépolis proyectará tres de las más grandes obras del director, escritor y animador japonés.

Cinépolis, en colaboración con Más que Cine Latam, anunció el Ciclo Satoshi Kon para este febrero de 2026, donde diversas salas de la cadena de cine proyectarán tres de las más grandes obras del animador japonés.

Este evento especial tiene el propósito de preservar el trabajo de Kon, así como acercar a más personas a las películas que revolucionaron la animación japonesa e, incluso, del mundo.

El hombre que desafió las reglas de la animación

La trayectoria de Satoshi Kon en el cine fue breve, sin embargo, memorable, convirtiéndose en la base para múltiples creciones que aspiraron y aún aspiran a retratar la complejidad de sus narrativas que exploraron los límites de la psique humana, la memoria, la percepción y la identidad.

Mediante protagonistas femeninas de carácter fuerte que se adentran a viajes en los que se enfrentan a la fragilidad de la realidad, el trabajo de Satoshi Kon continúa siendo uno de los exponentes más importantes del cine de animación al demostrar que el anime también puede ser capaz de retratar obsesiones, temores y complejidad psicológica con el mismo impacto que el cine de acción real.

En su debut con Perfect Blue (1997), obsequió al mundo un thriller psicológico que retrató de manera cruda e incluso terrorífica la presión de la fama y las fragmentaciones de identidad en una idol femenina que decide renunciar a su imagen de cantante inocente para perseguir una carrera actoral.

Desde su primera película, Satoshi Kon explora la ruptura de la realidad y juega con las percepciones de su historia, adentrándote en una historia que proyecta en el público la misma claustrofobia que la protagonista enfrenta en el horror de perderse a sí misma.

A partir de Perfect Blue y los trabajos que continuaron antes de su sorpresivo fallecimiento en 2010 por cáncer de páncreas, Kon se volvió un referente indispensable para explorar la madurez artística de la animación como un género de cine y una expresión cultural.

¿Cuáles son las películas de Satoshi Kon que se proyectarán en Cinépolis?

A pesar del escaso repertorio que se tiene actualmente del trabajo de Satoshi Kon a causa de su sorpresiva muerte, Cinépolis ha anunciado sólo tres películas para este febrero de 2026, las cuales han sido sus logros más populares en una trayectoria de calidad constante.

Las películas serán:

Perfect Blue. Thriller psicológico en el que una idol femenina enfrentará la ruptura de su identidad y tendrá que pelear contra la realidad misma para recuperar su mente.

Thriller psicológico en el que una idol femenina enfrentará la ruptura de su identidad y tendrá que pelear contra la realidad misma para recuperar su mente. Millennium Actress. Una impecable secuencia animada sobre el viaje a través de las memorias de una actriz que enfrentará una vida entera de tristezas, alegrías y paisajes en la búsqueda de su primer amor.

Una impecable secuencia animada sobre el viaje a través de las memorias de una actriz que enfrentará una vida entera de tristezas, alegrías y paisajes en la búsqueda de su primer amor. Paprika. La zambullida al inconsciente mediante el mundo de los sueños, donde Kon explora y juega con la realidad y vuelve la historia un caos de colores, ideas y personalidades.

Aunque no está incluida dentro del ciclo, su película Tokyo Godfathers es un clásico navideño, la cual relata el hallazgo de un bebé abandonado por parte de un grupo de vagabundos, quienes deciden adoptarlo en Noche Buena.

Preventa del Ciclo Satoshi Kon en Cinépolis

De acuerdo con el anuncio que Cinépolis lanzó este lunes 16 de febrero, la preventa para el Ciclo Satoshi Kon iniciará mañana martes 17 de febrero a través de la aplicación móvil o en los cines contemplados para este evento en honor al director, escritor y animador japonés.

Vive el #CicloSatoshiKon con Perfect Blue, Paprika y Millennium Actress… y déjate llevar entre sueños, recuerdos y realidades que se desdibujan. 🌀@MasQueCineLatam pic.twitter.com/WV1lW4rrLV — Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2026

Por otra parte, el ciclo será a partir del 26 de febrero de 2026 en algunos cines de la cadena; aunque no serán varios, se contempla que las películas se proyectarán en distintas zonas de México.

¿Cuáles son los Cinépolis de CDMX que proyectarán el Ciclo Satoshi Kon?

En la Ciudad de México, según la información que la cadena de cines ha liberado mediante sus redes sociales, los cines confirmados oficialmente para este ciclo que iniciará el 26 de febrero del año presente, son los siguientes: