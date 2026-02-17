Cuaresma 2026: ¿Cuándo inicia y por qué no se puede comer carne roja? Se acerca el tiempo de Cuaresma, conoce cuándo inicia y qué días no se puede comer carne (Pexels)

El miércoles de ceniza marca el inicio de los 40 días de Cuaresma y en el que, durante este tiempo, en algunos días no podrás comer carne roja según la religión católica.

Para muchos creyentes este tiempo de Cuaresma es sinónimo de penitencia, introspección y preparación para la Pascua.

¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 en México?

El tiempo de Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza, el cual varía cada año, aunque este 2026 será el 18 de febrero, durando 40 días y finalizando hasta el 2 de abril en el Jueves Santo.

La cuaresma es un tiempo que los creyentes utilizan como preparación espiritual previo a la Pascua, durante el cual se cree que se debe realizar introspección y purificarse a través de ciertos ritos como el ayuno o la penitencia.

Calendario de Cuaresma 2026: ¿Qué días no se come carne?

Con la Cuaresma y como parte de las creencias religiosas durante este tiempo, se establecen días en los que no se puede comer carne roja a forma de penitencia y aquí te decimos cuáles son este 2026:

Miércoles de Ceniza:

18 de febrero

Viernes de Cuaresma:

20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

Viernes Santo:

3 de abril

¿Por qué no se come carne roja en Cuaresma?

Según las diferentes creencias religiosas, el no comer carne roja durante el tiempo de Cuaresma es una forma en la que los creyentes se acercan a Dios, a través de la penitencia que representa el sacrificio de no comer.

No obstante, durante este tiempo sí se puede comer pescado, ya que, de acuerdo con las leyes de la Iglesia católica, la abstinencia durante la Cuaresma se refiere a la carne de animales terrestres, como gallinas, vacas, ovejas o cerdos, excluyéndose a los pescados.

Por esta razón es que, en días como el Viernes Santo, que tampoco se come carne roja, la principal fuente de comida o tradición son las variantes animales marinos.

¿Qué es el miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, día en el que muchos creyentes acuden a las iglesias para que se les coloque una cruz con ceniza en la frente.

Para las personas religiosas, este día representa el inicio de introspección para acercarse más a Dios, durante este tiempo de Cuaresma.