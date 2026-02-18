Resultados Melate, Revancha y Revanchita 18 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4176

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 18 de febrero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4176 concentra la atención de miles de personas en México este miércoles 18 de febrero, impulsado por un premio acumulado de alto impacto que elevó las expectativas entre los participantes, quienes están pendientes de los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4176?

Para el sorteo 4173, el premio acumulado del Melate llegó a 517.7 millones de pesos, cifra que impulsó el interés del público.

El incremento del monto se explica por la ausencia de ganadores en sorteos anteriores, situación que permitió el crecimiento progresivo del premio hasta posicionarlo como uno de los más atractivos del año.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4176

La transmisión del sorteo Melate 4176 se realiza a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los jugadores pueden observar en tiempo real el proceso de selección de las esferas y la validación de los resultados.

Una vez concluido el evento, el registro completo del sorteo quedó disponible para consulta pública, lo que permite a los participantes revisar el procedimiento y verificar cada etapa de la extracción de números.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4176?

El sorteo Melate 4176 se lleva a cabo a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de este juego.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que define premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las oportunidades de ganar en una sola jugada. Esta estructura explica el posicionamiento del sorteo como uno de los más populares entre quienes buscan incrementar sus probabilidades de obtener un premio.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4176?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incluye un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto para conocer de inmediato si existe algún premio. Esta herramienta facilita la consulta en sorteos con alta participación, donde el volumen de combinaciones suele ser considerable.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base de participación en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita tiene un costo extra de 5 pesos.

Al optar por las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 pesos.