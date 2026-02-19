¿Bad Bunny en WWE? Ya perfilan a su rival en WrestleMania 2026

El nombre de Bad Bunny vuelve a sonar con fuerza dentro de la WWE de cara a WrestleMania 42, el evento más importante de la empresa que se celebrará el 18 y 19 de abril de 2026 en Las Vegas. Reportes recientes indican que el artista puertorriqueño podría regresar al cuadrilátero tras su última lucha en 2023.

¿Quién sería el rival de Bad Bunny en WrestleMania 42?

De acuerdo con diversos reportes y declaraciones dentro del entorno de WWE, el principal candidato para enfrentar a Bad Bunny sería Logan Paul, actual figura mediática y luchador activo de la compañía. Incluso, el propio Cody Rhodes mencionó que el influencer sería una opción ideal para un combate de celebridades.

Las especulaciones crecieron luego de comentarios de Paul durante el Super Bowl y entrevistas recientes, donde reconoció que le gustaría que el combate se hiciera realidad, asegurando que podría convertirse en “el combate más grande de todos los tiempos”.

¿Está confirmado el regreso del Conejo Malo?

Por ahora, WWE no ha hecho un anuncio oficial sobre su participación. Sin embargo, fuentes cercanas a la industria señalan que el regreso de Bad Bunny podría darse “muy pronto”, ya sea para competir o al menos para aparecer y preparar una rivalidad futura.

El propio cantante ha mostrado interés en volver al ring e incluso ha expresado su deseo de involucrarse más en la lucha libre, lo que mantiene altas las expectativas rumbo a WrestleMania 2026.