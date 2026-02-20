Un año sin Daniel Bisogno: ¿qué fue de su pareja y sus familiares tras la muerte del conductor? Se cumple un año de la muerte de Daniel Bisogno y sus familiares lo recuerdan; conoce qué fue de ellos (@bisognodaniel)

Se cumple un año de la muerte del conductor Daniel Bisogno. Conoce qué fue de sus familiares en su aniversario luctuoso.

El 20 de febrero de 2025, el mundo del espectáculo se tiñó de negro cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Daniel Bisogno, conocido principalmente como uno de los conductores del programa Ventaneando.

A un año de su muerte, el programa en el que participó casi 20 años le recordó dedicándole un programa especial, mientras que sus familiares también expresaron su sentir en aniversario luctuoso.

¿Qué ha sido de su hija Michaela a un año de su partida?

De acuerdo con la madre de Michaela, para Daniel Bisogno su hija era una de las personas más importantes en su vida, señalando que existía un gran amor entre el conductor y su hija.

Después de que Daniel Bisogno muriera, Michaela fue invitada en algunas ocasiones a programas de televisión, como Ventaneando, donde le celebraron su cumpleaños, el cual ocurrió a días del deceso de su padre.

Asimismo, tiempo después se dio a conocer que Michaela había audicionado para la obra musical “Matilda”, próxima a estrenarse en la Ciudad de México, aunque a pesar de las audiciones y presentarse en los ensayos no quedó seleccionada.

Hermanos de Daniel Bisogno le dedican unas palabras en el aniversario de su muerte

Por otra parte, la hermana de Daniel Bisogno, Ivette Bisogno, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su hermano al año de su muerte.

“No sabes cuánta falta nos haces, no hay día que no pensemos en ti, estás en cada momento, en cada lugar, en cada comentario, en cada situación, en cada comida, en cada pensamiento...” Fue parte de lo compartido por su hermana en redes sociales.

Mientras que su hermano Alex Bisogno también publicó en redes sociales su sentir durante el aniversario luctuoso de Daniel, declarando lo siguiente:

“Te llevaste contigo parte de nuestra alma, nuestra alegría, nuestras ganas de seguir. El mayor de los tres, el más fuerte, el más valiente, el ejemplo a seguir (…) ¡Que alguien me pellizque y me diga que solo fue una pesadilla! (…)”

¿Quién era la pareja de Daniel Bisogno?

Aunque en vida Daniel Bisogno no fue público sobre las relaciones que tenía, en 2014 se casó con Cristina Riva Palacio, siendo esta su segunda esposa y madre de Michaela.

No obstante, en 2019 decidieron divorciarse, aunque debido a su hija en común mantuvieron una relación cercana.

Al año de la muerte de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio compartió en sus historias un mensaje dedicado a su exesposo:

“Hace un año el cielo ganó una estrella eterna. Siempre vivirás en nuestros corazones. Michaela te extraña cada día... Y yo aquí la cuido, hablándole de ti, manteniendo viva tu luz y reviviendo historias.”