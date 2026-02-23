Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 23 de febrero? Esta noche, los Rojos se enfrentarán a los Azules por la Villa 360; conoce al equipo ganador de este 23 de febrero (Exatlón México)

Esta noche se disputará La Ventaja y la batalla por la Villa 360, por lo que ambos equipos intentarán hacerse de estos beneficios para iniciar la semana 22. Conoce quién será el ganador hoy en Exatlón México.

Tras la salida de Alejandro Aguilera durante el Domingo de eliminación, los Azules intentarán recuperarse de la pérdida manteniendo la Villa 360, la cual les brinda una ventaja estratégica.

Ante esto, conoce cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de este 12 de febrero de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy lunes 23 de febrero?

En el inicio de esta semana 22 se disputará en Exatlón México La Ventaja y la Villa 360, ambas con beneficios estratégicos, las cuales pueden definir qué equipos dominarán el juego.

Mientras que los Azules defienden y los Rojos atacan, de acuerdo con rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 23 de febrero será el equipo Rojo.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además de la posible victoria de la Villa 360 por parte del equipo Rojo, en los avances se mostró que un atleta tendrá que dejar la competencia, aunque no se reveló de quién se trataba o a qué equipo pertenecía.

Asimismo, en el mismo avance se mostró que los Rojos se burlarían de Alejandro Aguilera tras su eliminación. Para ver el desarrollo de estos eventos tendrás que ver el capítulo de hoy.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy en vivo?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 23 de febrero en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en su horario regular.

O bien, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, donde se transmite de manera habitual de lunes a viernes, o bien también podrás seguir el juego en vivo desde cualquier dispositivo móvil en su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.

¿Quiénes continúan en la competencia de Exatlón México?

Estos son los integrantes que continúan de cada equipo: