Muere Héctor Zamorano: ¿Qué le pasó al cantante y participante de La Academia?

Héctor Zamorano: ¿Qué le pasó al cantante y participante de La Academia?

La música y la televisión mexicana están de luto. Héctor Zamorano, cantante y ex participante de la primera generación de La Academia, falleció a los 47 años de edad.

La noticia fue confirmada por fuentes del medio del espectáculo y por el propio programa que lo dio a conocer al público en 2002, lo que generó reacciones de tristeza entre seguidores del reality y ex compañeros.

¿Qué le pasó a Héctor Zamorano?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial sobre el fallecimiento del cantante.

Sin embargo, en años anteriores el propio Zamorano había compartido en redes sociales que enfrentaba problemas de salud, entre ellos depresión y algunas complicaciones médicas, situaciones que lo mantuvieron alejado en distintos periodos de los escenarios y la vida pública.

Ni su familia ni sus representantes han confirmado si estas condiciones estuvieron relacionadas con su muerte.

El paso de Héctor Zamorano por La Academia

Héctor Zamorano formó parte de la primera generación de La Academia, el exitoso reality musical de TV Azteca que marcó a toda una generación en México.

Aunque fue el primer eliminado del programa, su participación le permitió iniciar su carrera en la música. En 2003 lanzó su material discográfico Mi sabor y continuó ligado al medio artístico, además de participar en proyectos de locución y entretenimiento.

Reacciones tras su fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, seguidores del programa y figuras del medio recordaron su paso por el reality y enviaron mensajes de condolencias a su familia y seres queridos.

El fallecimiento de Zamorano revive la nostalgia por la primera generación de La Academia, considerada una de las más exitosas e influyentes en la historia de la televisión musical en México.