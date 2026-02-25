Familia de Héctor Zamorano, participante de La Academia, explica su causa de muerte Familiares del ex integrante de La Academia Héctor Zamorano revelaron de qué murió (La Academia y @hectorzamoranoof)

Familiares del ex integrante de La Academia Héctor Zamorano revelaron de qué murió y cuáles eran las enfermedades de las que padecía.

Este martes 24 de febrero se dio a conocer la muerte de uno de los primeros integrantes de La Academia, Héctor Zamorano, quien también fue el primer eliminado de este reality.

Tras la noticia, sus compañeros de la primera generación de La Academia publicaron mensajes de despedida, dentro de los que expresaron sus condolencias hacia la pérdida de su compañero fueron Wendolee, Estrella, Myriam Montemayor y Yahir.

Mientras que, en una entrevista con el programa de televisión Ventaneado, los familiares de Héctor Zamorano revelaron cuál fue la causa de la muerte del cantante.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Según lo informado por el papá de Héctor Zamorano, el cantante murió de un paro cardiorrespiratorio, aunque también comentó que los últimos años de vida del artista los había vivido con depresión.

“Dios se lo quiso llevar. Así como fue querido aquí, también lo quisieron allá. Y es feo decirlo pero lo deseábamos con todo el alma, que ya no sufriera, que descansara.”

Por su parte, el hermano de Héctor Zamorano reveló que en sus últimos días de vida el cantante estuvo rodeado de la compañía de su familia y que padecía de una enfermedad crónica, aunque no reveló cuál era.

Héctor Zamorano fue velado en Veracruz, su ciudad natal, por sus familiares de manera privada. En ese momento, los familiares del cantante se tomaron un momento para hablar sobre la causa de su muerte.

Durante la entrevista, el padre de Héctor Zamorano también comentó que los compañeros de la primera generación de La Academia le habían enviado una corona de flores para su funeral, cosa que lo conmovió.

“Tus compañeros 1ra Generación de La Academia. Héctor Zamorano” Se leía en la corona de flores.

¿Quién era Héctor Zamorano?

Héctor Zamorano fue parte de la primera generación de La Academia y también fue el primer eliminado de este reality en 2002.

Desde entonces emprendió una gira junto a sus compañeros de La Academia en 2003 y también se dedicó a lanzar música durante sus primeros años de carrera, llegando a ser nominado a Artista Revelación del Año en los premios Lo Nuestro.

No obstante, en sus últimos años el artista se habría alejado de los escenarios, negándose a dar entrevistas a programas como Ventaneando, quien tiempo antes de su muerte lo había contactado. En ese entonces, Héctor Zamorano habría respondido “No me siento listo”.

En sus redes sociales Héctor Zamorano se describía como blogger, cantante, entrevistador y fotógrafo, aunque no publicaba con regularidad.