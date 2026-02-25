La concha de Punch y Lupe conquista la CDMX: precio, sabores, cómo y dónde conseguir el pan más adorable y viral del momento

La historia de Punch, el macaco bebé que se hizo viral por su vínculo con su peluche “Lupe” de IKEA, inspiró la creatividad de un pastelero de la CDMX quien reinterpretó uno de los clásicos más queridos del pan dulce: la concha, en una obra artesanal de sabor y ternura.

La propuesta surgió como parte de una colección de temporada creada por un repostero con más de una década de experiencia, quien decidió convertir la ternura del monito viral en un producto comestible de edición limitada.

La idea no solo apeló a la euforia y a la emoción que todos sentimos por lo que sea que haga Punch, sino que también demostró cómo la creatividad culinaria en la ciudad se alimenta de lo que ocurre en internet.

Así son las conchas inspiradas en Punch y Lupe

Las piezas mantienen la base clásica de la concha mexicana, pero incorporando figuras que recrean a los personajes:

Un pan con el rostro del changuito

Otro con la cara de su inseparable peluche

Una versión en forma de corazón donde ambos aparecen abrazados

El sabor predominante es mantequilla y la textura se acerca a un brioche suave, lo que refuerza el enfoque artesanal del proyecto.

Además, la colección completa incluye otros diseños inspirados en animales, lo que convierte la serie en un concepto rotativo que cambia según la temporada.

Cuánto cuestan y cómo comprarlas en CDMX

El pan se comercializa principalmente por encargo, debido a que la producción es limitada y se realiza de forma prácticamente artesanal.

Colección de seis piezas: alrededor de $350 pesos .

. Paquete de dos conchas: aproximadamente $120 pesos.

Los pedidos se gestionan directamente con el creador y se acuerda la entrega, ya sea para recoger o mediante servicio de envío.

Gracias a la creatividad de Jonathan Barrera, líder de Bestcake CDMX, la concha deja de ser solo un alimento para convertirse en un recuerdo comestible de un momento viral.

Lo ocurrido con Punch y Lupe confirma una dinámica cada vez más común en la gastronomía mexicana: la reinterpretación inmediata de tendencias digitales en productos físicos es garantía.

Desde conchas temáticas hasta galletas decoradas, la repostería contemporánea se mueve al ritmo de la conversación en redes, creando piezas de corta duración que apelan a la exclusividad y al factor sorpresa.