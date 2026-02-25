‘Mortal Kombat 2′ libera nuevo tráiler oficial: Johnny Cage es arrastrado a un mortal torneo de lucha

Nuevo tráiler oficial Mortal Kombat II La segunda entrega será nuevamente dirigida por Simon McQuoid.

Este miércoles 25 de febrero se liberó un nuevo tráiler de Mortal Kombat II, presentando al público un desanimado Johnny Cage en una convención de fans, antes de ser arrastrado al emblemático torneo mortal de luchas que caracteriza a la historia.

Simon McQuoid vuelve para dirigir la segunda entrega de Mortal Kombat, tras su debut en la primera película también inspirada en el popular videojuego de fantasía oscura, artes marciales y gore, esencia clásica que el director ha mantenido en su versión cinematográfica.

¿Qué revela el nuevo tráiler de Mortal Kombat 2?

En el IGN Fan Fest 2026, evento virtual anual organizado por el medio de comunicación Imagine Games Network dedicado a los videojuegos, cine, series y cultura pop, se dio un vistazo a la próxima entrega de Mortal Kombat, la cual contará con la participación de uno de los personajes que más se extrañaron en el primera película: Johnny Cage, interpretado por el actor Karl Urban.

Simon McQuoid, en colaboración con Jeremy Slater, guionista de Death Note y Godzilla x Kong: The New Empire (2017), volverá a liderar la dirección de esta nueva entrega, ampliando el universo inspirado en la famosa franquicia de videojuegos.

The wait is almost over! Mortal Kombat II arrives in theaters and @imax May 8. pic.twitter.com/GLRQnxCHeS — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 25, 2026

Johnny Cage, un actor de cine de acción arrogante será absorbido al emblemático mundo de las artes marciales, teniendo que unirse a los guerreros que sobrevivieron el primer enfrentamiento para vencer el oscuro régimen de Shao Kahn y proteger la humanidad.

Además de la reciente adición de Urban a la segunda cinta, Mortal Kombat II también contará con las actuaciones de Lewis Tan como Cole Young y Adeline Rudolph como Kitana.

¿Cuándo se estrenará Mortal Kombat 2?

La ansiada segunda parte de este universo de fantasía oscura y artes marciales llegará a los cines el 8 de mayo de 2026, prometiendo una nueva aventura que llevará a la pantalla grande la esencia clásica de los videojuegos.

Mortal Kombat, la primera parte estrenada en el año 2021, se encuentra en el catálogo de las plataformas de streaming Netflix y HBO Max, mientras que la tercera entrega ya ha sido confirmada.