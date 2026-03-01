Resultados Lotería Nacional domingo 1 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Zodiaco 1736

Sorteo Zodiaco 1736 de este domingo 1 de marzo 2026 Fotoarte: La Crónica

El Sorteo Zodiaco 1736 de la Lotería Nacional volvió a captar la atención de miles de jugadores este domingo 1 de marzo de 2026. Este tradicional sorteo semanal mantiene viva la expectativa de quienes ya revisan boleto en mano si la suerte estuvo de su lado. Aquí te compartimos la lista completa de resultados, cómo verificarlos y qué hacer para cobrar tu premio.

Lista completa de resultados del Zodiaco 1736 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1736 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1736 del 1 de marzo 2026

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1736 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1736 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas

Cómo verificar si tu boleto es ganador:

Visita la página oficial de la Lotería Nacional:​

Accede a la sección “Consulta de Resultados”.​

Selecciona “Sorteo Zodiaco” e ingresa el número de tu billete junto con el signo zodiacal correspondiente.​

Haz clic en “Buscar” para conocer el resultado.​

📝 ¡Que no se te pase!

Consulta todos los resultados de nuestros sorteos tradicionales y electrónicos en nuestra página web:

👉 https://t.co/uKWMm2LPMl pic.twitter.com/s99uZomYwz — Lotería Nacional (@lotenal) March 2, 2026

¿Cuánto cuesta un “cachito” del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si quieres probar tu suerte el próximo domingo, el costo del cachito y la serie para concursar hasta por 7 millones de pesos, son los siguientes: