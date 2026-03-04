Apple presentó la MacBook Neo: detalles, características, precio y fecha de lanzamiento en México

MacBook Neo Apple presentó su computadora personal "más accesible" en busca de volver a su visión inicial.

Apple busca regresar a la filosofía que los llevó a ser punta de lanza en innovación tecnológica de computadoras y dispositivos móviles ahora con la nueva MacBook Neo. La compañía presentó este 4 de marzo la que es su “computadora más accesible” y tratando de retomar el enfoque de equilibrio en el costo-beneficio mientas integra nuevas tecnologías a su nueva computadora personal

Así presentó Apple la MacBook Neo

Apple presentó oficialmente la MacBook Neo a través de sus canales oficiales como la nueva generación de MacBook más accesible hasta ahora, diseñada para ofrecer “toda la magia de la Mac a un precio sorprendente”. La compañía estadounidense destacó que este equipo de 13 pulgadas combina un chasis de aluminio resistente con un chip A18 Pro, el mismo que debutó en el iPhone 16 Pro, permitiendo un rendimiento ágil en tareas cotidianas, navegación y funciones de inteligencia artificial integrada en macOS Tahoe.

iPhone 17e, iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro...



And now, say hello to the all-new MacBook Neo!



We’re so excited to bring the magic of Mac to even more people around the world. pic.twitter.com/z2w4RmShRO — Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2026

Durante la presentación, Apple subrayó que la MacBook Neo representa su laptop más asequible hasta la fecha, con arranques de rendimiento hasta 50 % más rápidos en tareas cotidianas y hasta 3 veces más velocidad en cargas de trabajo de IA en comparación con PCs populares con procesadores Intel.

MacBook Neo: Detalles y características

La MacBook Neo incorpora un panel Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución nítida y compatibilidad con mil millones de colores, ofreciendo una experiencia visual ideal para tareas diarias, navegación web y contenido multimedia.

En su interior, Apple equipa esta laptop con el chip A18 Pro, originalmente diseñado para dispositivos de la línea iPhone, proporcionando potencia suficiente para actividades como edición ligera de fotos, productividad en aplicaciones y flujos de trabajo de inteligencia artificial en el equipo. Según Apple, el rendimiento en tareas cotidianas puede ser hasta 50 % más rápido que el de una PC popular con procesador Intel equivalente, y hasta 3× más veloz en ciertos trabajos de IA.

Otras especificaciones destacadas incluyen:

Batería con hasta 16 horas de autonomía.

Cámara FaceTime HD (1080p) y micrófonos duales para videollamadas claras.

Sistema de sonido con Spatial Audio y altavoces duales.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 para conectividad moderna.

Cuerpo de aluminio reciclado y diseño ultraligero.

La laptop mantiene dos puertos USB-C y una entrada para audífonos, además del Magic Keyboard y un amplio trackpad Multi-Touch para navegación fluida.

¿Cuánto costará la MacBook Neo en México y cuándo estará disponible?

La MacBook Neo ya está en preventa en la tienda oficial de Apple y en distribuidores autorizados. Su lanzamiento oficial en México está programado para el miércoles 11 de marzo de 2026, fecha en la que también llegará a clientes y tiendas físicas.

Para el mercado mexicano, Apple ha confirmado los precios oficiales de la MacBook Neo:

$12,999 MXN — Versión con 256 GB de almacenamiento.

$14,999 MXN — Versión con 512 GB y Touch ID integrado.

Estos precios posicionan a la MacBook Neo como uno de los modelos más accesibles dentro del ecosistema de computadoras Apple, acercándola a estudiantes, profesionales emergentes y quienes desean un Mac con características modernas sin invertir en gamas superiores.