¿El fin de 2NE1? Crónica del conflicto entre Park Bom y Sandara Park, estrellas de K-Pop

Tras las declaraciones de Park Bom sobre un supuesto consumo de drogas por parte de su compañera Sandara Park, los fans se preocupan por el futuro de 2NE1.

En los últimos días, el mundo del K-Pop se sacudió después de que Park Bom, integrante de 2NE1, uno de los grupos más conocidos de este género, afirmara haber sido responsabilizada por el supuesto consumo de drogas de su compañera Sandara Park.

En una carta escrita a mano publicada en redes sociales, Park Bom habló sobre su consumo de Adderall, reviviendo la polémica en la que se vio envuelta en 2014, cuando fue acusada de abusar de esta sustancia.

Sin embargo, en esta carta menciona que fue utilizada para encubrir el consumo de drogas de su compañera Sandara Park, mencionando también a CL, otra integrante del grupo.

Ante esto, Sandara Park ha negado los rumores y ha expresado preocupación por la salud mental de Park Bom, dividiendo la opinión entre sus fanáticos.

¿Qué dice la carta de Park Bom?

Según lo escrito por Park Bom, el motivo de la publicación de la carta es para hablar sobre la verdad de su consumo de Adderall.

“Hola. Soy Park Bom. Escribo esto porque quiero decirte la verdad, decirte algo. ¿Cómo estás? No estoy enferma y estoy bien. Voy a ser cautelosa y diré algo aterrador...”

En la carta señala que consume Adderall porque fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención, haciendo énfasis en que no se trata de un consumo de sustancias.

Sin embargo, la carta se viralizó debido a que en un fragmento afirma que su uso de este medicamento fue utilizado para encubrir el consumo de drogas de su compañera Park Sandara.

“A Park Sandara la atraparon consumiendo drogas, así que para encubrirlo, convirtieron a Park Bom en una drogadicta.” Fue lo expresado por la integrante de 2NE1.

Asimismo, también mencionó a su otra compañera CL, a su antigua agencia YG Entertainment y al productor Teddy Park escribiendo: “Espero que no informes al país de que Park Bom consumió más drogas de las que no consumió.”

¿Qué ha dicho Sandara Park sobre las acusaciones de Park Bom?

Sobre las acusaciones de Park Bom, Sandara Park publicó en una historia de Instagram que las señalizaciones eran falsas y que le deseaba lo mejor a su compañera.

Asimismo, fuentes cercanas a Sandara Park han expresado a medios coreanos que las acusaciones de Park Bom son “infundadas”.