Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 4 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 4182

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de marzo 2026 (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4182 se realiza este miércoles 4 de marzo, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores y resultados de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4182?

La bolsa acumulada comienza a crecer. Para el sorteo 4182, el monto del premio mayor alcanzó 324.6 millones de pesos, una cifra que refleja el mecanismo progresivo del juego.

Este sistema funciona bajo una lógica sencilla, cuando no aparece un ganador del premio mayor, el dinero se integra al siguiente sorteo. El resultado es una acumulación que puede extenderse durante varias semanas hasta que un participante logra acertar la combinación ganadora.

En términos de participación, estos ciclos generan picos de interés. A medida que el monto aumenta, más jugadores deciden probar suerte, lo que incrementa el número de boletos vendidos y refuerza la expectativa social alrededor de cada nuevo sorteo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4182

El proceso completo del sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, plataforma donde se muestra cada etapa del procedimiento.

Una vez finalizado el evento, el video del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite a los participantes revisar nuevamente la transmisión y confirmar las combinaciones anunciadas durante la noche.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4182?

El sorteo Melate 4182 se realizó a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate se basa en la elección de entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que interviene en la asignación de premios complementarios.

Un elemento que explica la popularidad del juego radica en que cada boleto participa automáticamente en tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita. Esto permite que una sola combinación tenga oportunidades de premio en distintos niveles del sorteo.

La estructura convierte al concurso en una experiencia múltiple dentro de un mismo evento, ya que los resultados se generan a partir de diferentes extracciones que amplían las posibilidades de obtener algún acierto.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4182?

Los resultados oficiales del Melate 4182 pueden revisarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados donde se distribuyen los boletos del sorteo.

El sistema digital también incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación jugada para comprobar si existe algún premio asociado al boleto. Esta herramienta facilita la revisión inmediata después de cada sorteo.

De esta forma, los participantes cuentan con distintas vías para confirmar los números ganadores y verificar si su apuesta resultó premiada.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo básico para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes deciden ampliar su participación pueden añadir la modalidad Revancha, que implica un pago adicional de 10 pesos.

La tercera opción del juego, Revanchita, requiere 5 pesos extra. Cuando un jugador decide participar en las tres modalidades, el costo total del boleto asciende a 30 pesos, lo que permite competir por premios en cada una de las categorías del sorteo.