El saludo entre Trump y Messi en la Casa Blanca: la foto de la que muchos hablan (Agencia EFE)

Una imagen circula en redes sociales en medio del contexto internacional marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En la escena aparece Lionel Messi, uno de los futbolistas más importantes en la historia del deporte, estrechando la mano de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Como es tradición en el país norteamericano, donde el fútbol ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, los campeones de distintas ligas deportivas suelen visitar la Casa Blanca para ser recibidos por el mandatario en turno. En esta ocasión, el Inter de Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), acudió al recinto presidencial para recibir el reconocimiento oficial.

Un encuentro inesperado que ya ha generado revuelo en redes sociales

La imagen, profundamente simbólica, muestra a una de las máximas estrellas del balompié —actual líder y figura central del Inter de Miami y símbolo del fútbol argentino, con sus respectivas diferencias a su antecesor Maradona— estrechando la mano de Donald Trump, mientras recibe aplausos de los asistentes. Entre ellos se encontraban figuras reconocidas del fútbol internacional, como Luis Suárez y otros integrantes del equipo.

El Inter de Miami conquistó la liga estadounidense el año pasado tras vencer 3 a 1 al conjunto de Vancouver Whitecaps. Como dicta el protocolo, el triunfo fue seguido por una visita a la Casa Blanca para recibir de manera oficial la felicitación y el reconocimiento del presidente.

La imagen que circula en redes sociales muestra un momento que ya genera debate: el campeón del mundo y figura histórica de clubes como Barcelona estrecha con una sonrisa la mano de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, en un encuentro que ocurre en medio de un contexto político internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, así como por las políticas arancelarias y migratorias impulsadas por su gobierno, que también han impactado a la población argentina.

La entrada estelar de Trump y Messi a la sala de la Casa Blanca

En la ceremonia, todo el plantel del Inter de Miami CF se encontraba preparado en la sala de conferencias de la Casa Blanca para dar inicio a la celebración por su campeonato en la Major League Soccer (MLS). En ese momento ocurrió una entrada anunciada con trompetas y marcada por una gran expectación.

La presentación correspondía al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y a Lionel Messi, capitán y líder del Inter de Miami. Su entrada por una alfombra roja estuvo acompañada por Jorge Mas, propietario del club.

¿Qué dijo Trump a Messi en la Casa Blanca?

Trump abrió su intervención con una frase que marcó el tono del evento: “Es mi privilegio decir algo que ningún presidente ha podido decir antes: ‘Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi’”, expresó el mandatario al jugador argentino.

En esta tradicional ceremonia, Donald Trump aprovechó para expresar una innumerable cantidad de elogios al argentino, señalando que su hijo es un gran fanático suyo.

El discurso se entremezcló con las declaraciones de Trump respecto al conflicto que, en coordinación con el Estado de Israel contra Irán, ha tomado una escalada.