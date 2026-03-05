“Estuve muerto por tres días, soy un milagro”, afirma el actor Billy Porter. (RTVE)

El actor y cantante estadounidense Billy Porter, reconocido por su trabajo en televisión, teatro y música, reveló que atravesó una de las experiencias más críticas de su vida tras sufrir una grave infección que lo dejó al borde de la muerte. Porter, aseguró que, durante esa crisis médica, llegó a estar clínicamente muerto durante tres días.

La confesión fue realizada durante su participación en el podcast Outlaws with TS Madison, donde relató que lo que comenzó como un procedimiento aparentemente rutinario terminó convirtiéndose en una emergencia médica que requirió medidas extremas para salvarle la vida.

Una infección derivada de un cálculo renal lo llevó al borde de la muerte

Porter explicó que acudió al hospital para someterse a un procedimiento destinado a retirar un cálculo renal. Sin embargo, durante la intervención, los médicos descubrieron una infección grave que se encontraba detrás del cálculo, situación que rápidamente se complicó.

La infección evolucionó a urosepsis, una forma de sepsis que se origina en el tracto urinario y que puede comprometer varios órganos si no se trata con rapidez. Ante la gravedad del cuadro, los especialistas tuvieron que inducirle un coma médico para estabilizar su estado.

El soporte vital que mantuvo con vida al actor

Durante el momento más crítico, el actor fue conectado a una máquina ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), un dispositivo que funciona como un pulmón artificial al encargarse de oxigenar la sangre fuera del cuerpo mientras los órganos se recuperan.

“Estuve en la máquina ECMO. Estuve muerto durante tres días. Soy un milagro”, relató Porter al recordar ese periodo en el que su vida dependía completamente del soporte médico.

Las secuelas físicas que le quedaron a Billy Porter tras la crisis médica

La infección también provocó en el actor un síndrome compartimental en una de sus piernas, una condición en la que la presión dentro de los músculos aumenta al punto de impedir el flujo adecuado de sangre y oxígeno hacia los tejidos.

Para evitar daños mayores, los médicos tuvieron que realizar una cirugía de emergencia y abrir la pierna mientras el cantante permanecía en coma. Tras superar el episodio y recuperarse progresivamente, Porter aseguró que aquella experiencia cambió su perspectiva y le hizo valorar la vida como un verdadero regalo.