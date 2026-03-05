Maribel Fernández, “La Pelangocha”, explica cuál es su estado de salud

La actriz mexicana Maribel Fernández, conocida por su popular personaje “La Pelangocha”, habló recientemente sobre su estado de salud y sorprendió al revelar que perdió la audición tras sufrir una fuerte enfermedad respiratoria.

La comediante de 72 años explicó que padeció una bronconeumonía, lo que derivó en una pérdida repentina del oído. Según contó, desde hace aproximadamente una semana dejó de escuchar por completo, situación que la obligó a utilizar aparatos auditivos mientras espera saber si podrá recuperarse.

¿Por qué Maribel Fernández perdió la audición?

De acuerdo con la propia actriz, la bronconeumonía provocó complicaciones que terminaron afectando su capacidad auditiva. Los especialistas le indicaron que existe un 50% de probabilidad de que recupere el oído, aunque también existe la posibilidad de que la pérdida sea permanente.

Fernández confesó que la situación le provocó momentos difíciles emocionalmente, pues la pérdida repentina de audición afectó su vida cotidiana y su trabajo.

Otros problemas de salud que ha enfrentado

La actriz ha atravesado varios problemas médicos en los últimos años. En el pasado sufrió tres infartos y tuvo que recibir un marcapasos, además de someterse a distintos procedimientos médicos.

Incluso, recientemente reveló que podría someterse a una intervención para destapar una arteria carótida que no estaría permitiendo que su cerebro reciba suficiente oxígeno.

A pesar de estas complicaciones, la intérprete aseguró que mantiene una actitud positiva y continúa trabajando mientras sigue las indicaciones de sus médicos.

Una figura del entretenimiento mexicano

Maribel Fernández es una de las comediantes más reconocidas de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera ha participado en programas, películas y telenovelas, consolidándose con el personaje de “La Pelangocha”, que la hizo popular desde la década de los setenta.