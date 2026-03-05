Nace Project Helix: la próxima generación de Xbox (Kotaku)

Xbox confirmó el nombre clave de su próxima generación de hardware: Project Helix, un proyecto que busca redefinir la forma en que los jugadores acceden a su biblioteca de títulos.

El anuncio llega en medio de cambios dentro de la compañía y de un debate creciente sobre el futuro de las consolas tradicionales. Con Helix, Microsoft parece apostar por un modelo más abierto, en el que la experiencia de juego se acerque cada vez más al mundo del PC sin abandonar la esencia de Xbox.

Una nueva etapa para Xbox

La confirmación del proyecto se dio a conocer a través de las cuentas oficiales de Xbox y de un mensaje de Asha Sharma, nueva directora ejecutiva de la división de videojuegos. En su publicación, la ejecutiva explicó que Project Helix es el nombre en clave de la consola que marcará la siguiente generación de la plataforma.

Según adelantó, el dispositivo buscará posicionarse como líder en rendimiento y ofrecer una experiencia capaz de ejecutar juegos tanto del ecosistema Xbox como del catálogo de PC. La propuesta apunta a ampliar las posibilidades para los jugadores y a difuminar la frontera entre ambas plataformas.

Una consola cada vez más cercana al PC

Uno de los aspectos que más llaman la atención del proyecto es su enfoque híbrido. Diversos reportes señalan que la futura consola podría permitir el acceso a juegos de PC y a diferentes tiendas digitales, lo que abriría la puerta a plataformas como Steam, Epic Games Store o GOG dentro del hardware de Xbox.

Esta estrategia no es completamente nueva para Microsoft, que desde hace años ha impulsado una integración cada vez mayor entre Windows y Xbox. Con Helix, la idea sería consolidar esa visión mediante un sistema que combine el rendimiento de una consola con la flexibilidad de una computadora.

Xbox anunciará más detalles en la a la GDC

Por ahora, la información oficial sobre Project Helix es limitada. Sin embargo, la propia compañía adelantó que se revelarán más detalles durante la próxima Game Developers Conference (GDC), donde se espera que Microsoft comparta su visión sobre el futuro del hardware y del ecosistema Xbox.

Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento ni especificaciones definitivas, el proyecto ya genera expectativas dentro de la industria.

Si las promesas se cumplen, Helix podría convertirse en uno de los movimientos más ambiciosos de Xbox: una plataforma que combine lo mejor de la consola tradicional con la libertad y el catálogo del PC.