Perfil de Markwayne Mullin, el exluchador de artes marciales mixtas que dirigirá el Departamento de Seguridad de EU

El senador estadounidense Markwayne Mullin fue designado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), tras cambios recientes en el gabinete del presidente Donald Trump. Con este nombramiento, el legislador republicano asumirá el control de una de las agencias más importantes del gobierno estadounidense.

¿Quién es Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin es un político republicano originario de Oklahoma que actualmente se desempeña como senador de Estados Unidos desde 2023, después de haber pasado una década como miembro de la Cámara de Representantes.

Antes de su carrera política, Mullin se dedicó al mundo empresarial al hacerse cargo del negocio familiar de plomería, Mullin Plumbing, que con el tiempo se convirtió en una de las compañías de servicios más importantes de su región.

En el ámbito académico, obtuvo un título en Tecnología de la Construcción en la Oklahoma State University Institute of Technology y más tarde recibió un doctorado honorario del Bacone College.

Su pasado como peleador de artes marciales mixtas

Uno de los aspectos más llamativos de su perfil es su trayectoria deportiva. Antes de consolidarse en la política, Mullin compitió como peleador profesional de artes marciales mixtas.

Durante su carrera registró un récord invicto de cinco victorias y ninguna derrota, lo que lo convirtió en un competidor destacado dentro de la disciplina.

Su trayectoria en los deportes de combate también fue reconocida en 2016 cuando fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha de Oklahoma.

La agenda política del nuevo jefe de Seguridad Nacional

En el Senado, Mullin ha participado en comités clave como Servicios Armados, Medio Ambiente y Obras Públicas, Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, así como Asuntos Indígenas.

Su agenda política ha estado enfocada en temas como la seguridad fronteriza, el desarrollo económico, la defensa nacional, el apoyo a veteranos y la defensa de comunidades indígenas, ya que también es miembro de la Nación Cherokee.

Con su llegada al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mullin quedará al frente de una agencia responsable de áreas clave como la seguridad fronteriza, la política migratoria, la lucha contra el terrorismo y la gestión de emergencias en el país.