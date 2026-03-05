Profeco lanza alerta por las galletas de animalitos: esto encontró en las marcas populares

La profeco lanza la siguiente alerta sanitaria sobre las galletas de animalitos Fotoarte: La Crónica

Sabemos que las galletas de animalitos son uno de los productos más populares en los hogares mexicanos. Baratas, fáciles de conseguir y favoritas para comer a cualquier hora del día, estas gallates han acompañado a generaciones. Sin embargo, un reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a este producto y encendió una alerta que ha sorprendido a muchos consumidores.

El estudio reveló que varias de las galletas de animalitos que se venden en México contienen niveles elevados de sodio, ingredientes polémicos y posibles irregularidades en el etiquetado, lo que las pone bajo inspección de dicho organismo para revelar la verdad a los fanáticos de esta galleta.

¿Qué encontró el estudio de Profeco en las galletas de animalitos?

El laboratorio de Profeco realizó un análisis a decenas de productos con sellos de advertencia nutricional, incluyendo diferentes tipos de galletas presentes en el mercado mexicano.

En total, el estudio evaluó 80 productos de distintas categorías, desde cereales hasta botanas y galletas, con el objetivo de revisar su composición real, el contenido nutrimental y si la información del empaque coincide con lo que realmente contienen.

Dentro de este análisis, las galletas de animalitos destacaron por sus niveles de sodio, que pueden alcanzar hasta 2 mil 812 miligramos por empaque, una cifra considerable para un solo producto de consumo cotidiano.

Las irregularidades detectadas en las galletas

Además del contenido nutrimental, el estudio también detectó problemas en el etiquetado de algunas marcas, ya que el contenido neto reportado en los empaques no siempre coincide con el producto real.

Esto significa que algunos consumidores podrían estar recibiendo menos producto del que indica la etiqueta, una situación que también forma parte de las observaciones realizadas por el organismo.

La Profeco explicó que este tipo de irregularidades pueden afectar la transparencia del mercado y el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre lo que compran.

El ingrediente que vuelve “adictivas” a estas galletas

Otro punto que llamó la atención en el análisis es la presencia del jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante ampliamente utilizado en la industria alimentaria para mejorar el sabor, la textura y la conservación de los productos.

Este ingrediente tiene una particularidad:no genera la misma sensación de saciedad que otros azúcares.

Según expertos citados en estudios nutricionales, la fructosa no inhibe correctamente la hormona grelina, responsable de regular el apetito. Como consecuencia, una persona puede seguir comiendo sin sentir que ya está satisfecha.

Además, el sodio es un mineral necesario para el cuerpo, pero en cantidades moderadas. En la industria alimentaria se utiliza para mejorar el sabor, conservar los alimentos y modificar su textura.

Sin embargo, cuando se consume en exceso puede provocar diversos problemas de salud, entre ellos:

hipertensión arterial

retención de líquidos

enfermedades cardiovasculares

daño renal a largo plazo

A pesar de las advertencias, las galletas de animalitos siguen siendo uno de los productos más consumidos en el país. Su bajo precio y su sabor dulce las convierten en una opción frecuente para acompañar el café, la leche o como snack para niños.