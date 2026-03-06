Desmitificando el empeño. Te dejamos una guía para recuperar el control de tus finanzas

Dinero (Tima Miroshnichenko)

Frente a una tarjeta de crédito (con tasas del 80-90%), el empeño ofrece inmediatez, flexibilidad de pagos y evita un mal historial crediticio. Para ello, Eduardo Dondé de Fundación Dondé ofrece una radiografía fascinante de cómo ha evolucionado el empeño en México, dejando de ser visto sólo como un “último recurso” para convertirse en una herramienta de liquidez estratégica:

Buena planeación: Es fundamental tener los pies en la tierra y un buen entendimiento de la situación financiera actual. Esto permite prever con más claridad las eventualidades futuras. Identificación de riesgos potenciales: Aunque no todos los riesgos se pueden prever, es importante identificar aquellos que sí son posibles. Construcción de una reserva o líneas de solución: Es crucial tener una salida o varias opciones para afrontar problemáticas financieras que puedan surgir, ya que siempre hay días difíciles o cosas que no salen como se esperaban.

Dato curioso:

¿Sabías que el préstamo prendario es el único donde tu “peor escenario” es perder la prenda, pero nunca terminas en el Buró de Crédito, ni enfrentas demandas legales? Es, en palabras de Eduardo, el crédito más “protegido” y de menor riesgo para el usuario.

Te decimos todo lo que necesitas para recuperar el control de tus finanzas con esta herramienta: El “Checklist” de una decisión inteligente

Antes de acudir a la sucursal o abrir la app, responde estas tres preguntas:

¿El costo es menor a mi tarjeta? ¿Tengo un plan de salida? ¿Necesito el dinero en menos de 24hr?

La app de Fundación Dondé, llamada FlexDondé es una modalidad que permite al cliente empeñar su prenda una sola vez y, a partir de ahí, administrar su préstamo de forma flexible desde la aplicación.

El Empeño como “Seguro” contra el Buró de Crédito

Finalmente, una de las claves más importantes que menciona Eduardo, es la protección de tu historial crediticio ante cualquier eventualidad, siendo el empeño una solución financiera accesible.