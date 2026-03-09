¿Vida de simulación o conciencia eterna?: científicos logran “copiar” el cerebro de una mosca y subirlo con éxito a una computadora

Emulación cerebral completa Científicos tienen éxito al copiar el cerebro biológico de una mosca y atraparlo dentro de una computadora.

Hace una década, Black Mirror liberó una de sus temporadas más populares y aclamadas al explorar el lado oscuro, así como esperanzador, de la tecnología y la sociedad moderna, teniendo por historia destacable el romance a través del tiempo narrado en San Junípero, donde dos mujeres ancianas se conocen y enamoran en una realidad virtual creada para adultos mayores.

Más allá del romance, los saltos entre icónicas épocas y la búsqueda de identidad y compañía, San Junípero planteó una premisa fiel a su estilo futurístico y cuestionamiento dirigido a la sociedad moderna: ¿es posible preservar el cerebro de una persona en una computadora y, de esta forma, conquistar la inmortalidad?

Diez años después de esta innovadora historia, la ciencia parece estar dando sus primeros pasos hacia la preservación de un cerebro en una computadora, mas todavía lejos de los viajes ochenteros y los raves de personas mayores que han decidido que su conciencia sobreviva a sus cuerpos, la tecnología moderna comenzó su viaje con el cerebro de una mosca... y tuvo éxito.

Eon Systems PBC copia el cerebro de una mosca y lo preserva en una computadora

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, el Doctor Alex Wissner-Gross, galardonado científico investigador, inventor y emprendedor, informó que la empresa Eon Systems PBC —que él mismo ayudó a fundar— tuvo éxito en uno de los experimentos más ambiciosos de la modernidad.

De acuerdo con Wissner-Gross, la emulación cerebral completa ha sido la contraparte atractiva de la Inteligencia Artificial, pues no sólo se trataría de un sistema de análisis de patrones y datos, sino de copiar un cerebro biológico neurona por neurona, sinapsis por sinapsis, y llevarlo a la ejecución.

Lo que alguna vez pudo ser un sueño o un simple episodio más en el catálogo de Black Mirror, este 2026 se convirtió en una realidad debido a que la empresa de neurotecnología y biotecnología, Eon Systems, parece haber logrado la primera emulación cerebral completa, teniendo por sujeto de estudio a una mosca.

“Ahora, el cerebro tiene un lugar a dónde ir”, declaró el científico investigador en su comunicado, compartiendo el video del cuerpo digital de la mosca a quien fue traspasada la copia del cerebro biológico de la mosca real que atraparon para llevar a cabo esta hazaña.

De acuerdo con Eon Systems, la emulación completa del cerebro seguirá su curso con moscas y ratones como sujetos de estudio, antes de traer a la vida historias de ciencia ficción al apostar por la copia directa de un cerebro biológico humano, el objetivo de la empresa a largo plazo.

Mosca MuJoCo: ¿qué hace en la simulación y por qué es trascendental en la ciencia?

Una vez que la copia exacta del cerebro biológico de la mosca estuvo completo, los científicos transfirieron éste al “cuerpo” de mosca simulado físicamente en MuJoCo, un motor de simulación física adquirido por DeepMind de Google.

El resultado fue impresionante, ya que múltiples comportamientos fueron impulsados ​​por la dinámica de circuitos del cerebro emulado: la entrada sensorial fluye, la actividad neuronal se propaga a través del conectoma completo, las órdenes motoras circula y un cuerpo simulado físicamente ejecuta la salida, cerrando el ciclo de la percepción a la acción por primera vez en este tipo de proyecto.

La mosca caminaba, se acicalaba y se alimentaba sin que nadie le enseñara estas acciones previamente, pues el comportamiento ya estaba en su sistema, en el cableado del cerebro obtenido de una mosca real.

No se trató de una animación ni tampoco de una Inteligencia Artificial que actúa como una mosca, sino de una emulación cerebral completa y genuina que podría marcar el primer paso hacia la transferencia de mentes humanas a una computadora, aquel cielo en la tierra inmortal del que Black Mirror nos contó diez años atrás...