Super Mario Galaxy tendrá menú especial en Cinépolis: ¿qué incluye y cuál es su precio?

Menú especial Super Mario Galaxy El entusiasmo por el estreno de ‘The Super Mario Galaxy’ incrementa en todo el mundo, por lo que Cinépolis anunció un menú especial para los más fanáticos del popular videojuego.

El estreno de la esperada secuela de Super Mario Bros: La Película está cada día más cerca de arribar a los cines, esta ocasión con una aventura interplanetaria que reúne elementos clásicos de las aventuras del videojuego y ha alimentado el entusiasmo de millones de fans alrededor del mundo.

No obstante, la nueva propuesta de Nintendo que enviará a los héroes y heroína a través de planetas, no es lo único que tendrá bien alimentado a los fanáticos y fanáticas del videojuego, pues Cinépolis anunció un menú especial para acompañar las funciones de la película que llegará en el mes de abril.

Menú especial Super Mario Galaxy en Cinépolis: ¿qué contiene?

La cadena de cines anunció este martes 10 de marzo un menú especial que estará incluido en la compra de una entrada VIP a la película The Super Mario Galaxy que se estrenará en cines durante el mes de abril.

Esta promoción no aclara cuáles serán los alimentos que conformarán el menú especial, pero han anunciado que estará dividido por:

3 tiempos inspirados en la aventura de la película.

2 bebidas sin alcohol.

Un vaso coleccionable con llavero.

En la imagen promocional del menú se pueden apreciar que los alimentos incluidos serán nachos con queso en la caja misteriosa emblemática del videojuego, boneless para dos personas y un postre en forma de cilindor.

Las bebidas podrán ser refresco u otro tipo de bebida endulzante.

¿Cuál será el costo del menú especial de Super Mario Galaxy en Cinépolis?

Hasta el momento, no han revelado el precio en su cuenta oficial, sin embargo, debido a que la preventa inició la mañana de este martes 10 de marzo, los y las fanáticas de la aventura intergaláctica señalaron que el precio oscila entre los $190 pesos a los $200 pesos dependiendo el cine sleccionado.

Tengo una experiencia galáctica para los verdaderos fans de #SuperMarioGalaxy vean esta película como se debe: con un menú de tres tiempos. 🌌🍿



🗓️ Las funciones serán 8 y 9 de abril. Muy pronto te diré cuándo inicia la compra de boletos para esta experiencia. 💫

Sin embargo, esta promoción únicamente aplicará para las funciones VIP del 8 y 9 de abril, que será durante los días miércoles y jueves respectivamente.