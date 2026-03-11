Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 11 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 4185

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores miércoles 11 de marzo (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4185 se realizó este miércoles 11 de marzo, fecha en la que se dieron a conocer los resultados y números ganadores de la suma millonaria de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4185?

Para el sorteo 4185, el Melate presentó una bolsa acumulada de 343.3 millones de pesos, cifra que lo coloca entre los premios más altos registrados en lo que va del año.

El crecimiento de este monto responde a la ausencia de ganadores del premio mayor en sorteos recientes. Cuando esto ocurre, el sistema de acumulación provoca que el premio aumente de manera progresiva.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4185

El desarrollo del sorteo Melate 4185 se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los espectadores observaron la extracción de las esferas y el procedimiento de validación que garantiza la transparencia del proceso.

Una vez finalizada la transmisión, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite revisar cada fase del procedimiento y confirmar los números ganadores. A continuación, re presentamos los resultados:

Números ganadores Melate, Revancha, Revanchita Resultados miércoles 11 de marzo

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4185?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional, elemento que influye en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa automáticamente en Melate, Revancha y Revanchita, lo que significa que una sola jugada permite competir en tres sorteos distintos dentro del mismo evento.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4185?

Los resultados oficiales del Melate 4185 pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y también en los puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto para confirmar de forma inmediata si existe algún premio asociado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio base del Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita implica 5 pesos extra.