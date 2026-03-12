Estos son los descuentos de hasta 30% en productos básicos en Chedraui: estas son las ofertas que puedes aprovechar del 12 al 16 de marzo

Descuentos Chedraui: estas son las ofertas que puedes aprovechar del 12 al 16 de marzo

Para quienes buscan cuidar su dinero sin sacrificar calidad en la despensa, la cadena de supermercados Chedraui lanzó una nueva campaña de ofertas con hasta 30% de descuento, válida desde hoy jueves 12 y hasta el lunes 16 de marzo de 2026 en sucursales participantes.

Este tipo de promociones se ha convertido en una de las estrategias más esperadas por consumidores y cazaofertas que desean aprovechar rebajas en productos básicos para el hogar, especialmente en áreas como alimentos, limpieza y artículos de uso diario.

Durante estos días, los clientes pueden encontrar descuentos aplicados directamente en anaquel o mediante promociones especiales en diferentes categorías.

¿Qué productos tienen descuento en Chedraui esta semana?

Las promociones incluyen rebajas en diversos artículos esenciales que forman parte del consumo cotidiano en muchos hogares mexicanos. Entre los departamentos donde suelen aplicarse estas ofertas destacan:

Productos de despensa

Alimentos procesados

Artículos de limpieza

Productos de cuidado personal

Algunos alimentos refrigerados

Además, algunas ofertas pueden combinarse con dinámicas como bonificaciones en monedero electrónico, promociones 3x2 o descuentos adicionales en marcas específicas, dependiendo de la disponibilidad en cada tienda.

¿Por qué convienen estas promociones de Chedraui?

Las ofertas periódicas del supermercado suelen generar gran interés porque permiten adquirir productos de uso cotidiano a precios más bajos que los habituales.

En México, cadenas comerciales como Chedraui han desarrollado campañas recurrentes y eventos como “Martimiércoles” en frutas y verduras o promociones de fin de semana con descuentos en productos seleccionados como parte de la estrategia comercial de la marca, con precios especiales que cambian cada semana.

Esto permite que los clientes encuentren constantemente nuevas ofertas, desde alimentos frescos hasta artículos de higiene y limpieza.

Consejos para aprovechar las ofertas en los supermercados

Si planeas aprovechar las promociones de esta semana, algunos consejos pueden ayudarte a sacarles mayor provecho:

Revisa promociones antes de ir a la tienda

Haz una lista de productos prioritarios para tu hogar

Aprovecha promociones combinadas como 3x2

Acude a las tiendas los primeros días para que logres encontrar y comparar todos los productos disponibles

¿Cuándo terminan las ofertas en Chedraui?

Las promociones con 30% de descuento en Chedraui estarán disponibles hasta el lunes 16 de marzo, por lo que quienes quieran aprovecharlas deberán hacerlo dentro de este periodo.