Monte de Piedad: ¿puedo pedirle a la PROFECO que me devuelvan mis prendas empeñadas?

La situación de miles de clientes del Nacional Monte de Piedad ha generado dudas sobre qué hacer para recuperar las prendas que dejaron en garantía. Ante esto, muchas personas se preguntan si es posible pedir ayuda a la Procuraduría Federal del Consumidor para recuperar sus objetos empeñados.

De acuerdo con especialistas y autoridades, sí es posible acudir a PROFECO para presentar una reclamación, especialmente si el cliente ya pagó completamente el préstamo y no ha recibido su prenda.

¿Cuándo puedes acudir a PROFECO?

Los usuarios pueden solicitar la intervención de PROFECO en casos como:

Cuando ya liquidaron el préstamo (desempeño) y no les entregan el objeto.

y no les entregan el objeto. Si existe algún problema con la atención o el servicio en la institución.

en la institución. Cuando las sucursales están cerradas y no hay forma de recuperar la prenda directamente.

En estos casos, la dependencia puede iniciar un proceso de conciliación entre el cliente y la institución prendaria para intentar resolver el conflicto.

¿Qué documentos necesitas para hacer la reclamación?

Para presentar una queja ante PROFECO, generalmente se solicita:

Boleta o contrato de empeño

Comprobante de pago del préstamo

Identificación oficial

Con estos documentos, la autoridad puede analizar el caso y buscar una solución mediante mecanismos de mediación.

¿Por qué algunas personas no han podido recuperar sus prendas?

Uno de los principales problemas recientes es la suspensión de servicios en algunas sucursales del Nacional Monte de Piedad, lo que ha complicado que los clientes puedan acudir a recuperar sus pertenencias.

Aun así, las autoridades han señalado que los objetos empeñados permanecen resguardados, por lo que los usuarios mantienen el derecho de recuperarlos cuando se normalicen las operaciones o se resuelva el proceso correspondiente.