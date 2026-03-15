Premios Oscar 2026: Lista de todas y todos los ganadores de la noche de gala (Agencia EFE)

La industria del cine celebró la 98.ª edición de los Premios Oscar este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció a lo mejor del cine estrenado durante 2025.

La ceremonia, conducida por el comediante Conan O’Brien, reunió a las principales figuras de la industria en una noche marcada por discursos emotivos, momentos políticos y varias sorpresas en las categorías principales.

La gran triunfadora de la noche fue “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó múltiples estatuillas, entre ellas mejor película y mejor dirección, consolidándose como la producción dominante de la gala.

También destacaron las victorias de Jessie Buckley como mejor actriz y Michael B. Jordan como mejor actor, en una ceremonia que reafirmó la diversidad de historias y estilos que marcaron el cine del último año.

Lista de ganadores de los Oscar 2026

Estos fueron algunos de los principales ganadores de la ceremonia que reconoce cada año a las mejores producciones y talentos del cine internacional.

Mejor película: One Battle After Another

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor actor: Michael B. Jordan – Sinners

Mejor actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor de reparto: Sean Penn – One Battle After Another

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons

Mejor guion adaptado: One Battle After Another

Mejor guion original: Sinners

Mejor película animada: KPop Demon Hunters

Mejor película internacional: Sentimental Value

Mejor documental: Mr. Nobody Against Putin

La gala también dejó varios momentos históricos, como el reconocimiento a la fotógrafa Autumn Durald Arkapaw, quien se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a mejor fotografía, gracias a su trabajo en Sinners.

Una gala dominada por una película

La producción “One Battle After Another” fue la gran protagonista de la noche. La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, consiguió seis premios Oscar, incluidos los de mejor película, dirección, guion adaptado y montaje.

La película también obtuvo el primer Oscar de la historia en la categoría de mejor casting, un galardón incorporado recientemente por la Academia.

Este triunfo consolidó a Anderson como uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo, luego de una carrera marcada por títulos aclamados por la crítica.

El contexto de los Oscar 2026

La edición 98 de los Premios Oscar estuvo marcada por récords, primeras veces y discursos con carga política, en una ceremonia que reflejó los debates culturales y sociales del momento.

La gala reunió a lo más destacado del cine mundial y reconoció producciones que abarcan desde grandes superproducciones hasta proyectos independientes.

Entre las producciones más comentadas estuvo “Sinners”, que llegó como la película más nominada de la temporada con 16 candidaturas, un récord en la historia de los premios.

Sin embargo, aunque logró varias estatuillas importantes, fue superada por One Battle After Another, que terminó dominando la ceremonia.

Con cada edición, los Premios Oscar continúan siendo uno de los eventos culturales más influyentes del mundo, marcando tendencias en la industria cinematográfica y celebrando el talento creativo que define al cine contemporáneo.