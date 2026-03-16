“Cañazo” a Carlos Trejo: así fue la humillación que el “cazafantasmas” sufrió ante Alfredo Adame en su esperada pelea (VIDEO)

La pelea del "año" Alfredo Adame mandó a la lona a su odiado rival, Carlos Trejo. (Especial)

El “Cazafantasmas” sufrió de miedo... y no fue por un ente, ni ser sobrenatural, sino por su archienemigo Alfredo Adame.

Carlos Trejo, el autor del icónico libro “Cañitas”, el cual aterró a varias generaciones de jóvenes mexicanos, fue derrotado de manera humillante por el ex modelo de los calzones “Trueno”.

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en la mejor pelea de la historia, parecía que iba a perder, se levantó tres veces y antes de terminar el primer round lo mandó a la lona.



Gracias por tanto #RingRoyale.



pic.twitter.com/F3ZXJguCCY — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

¿Cómo fue la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

El espectáculo del Ring Royale 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Alfredo Adame derrotó de forma contundente a Carlos Trejo en el ring.

El enfrentamiento, que había generado gran expectativa en redes sociales durante años, pese haber sido pospuesto una y otra vez, finalmente se resolvió con un impactante nocaut que encendió al público presente.

Durante los primeros instantes del combate en el evento Ring Royale 2026, ambos participantes intercambiaron algunos golpes mientras el público reaccionaba con gritos y aplausos.

La tensión era evidente, ya que la rivalidad entre el actor y el autodenominado “Cazafantasmas” venía acumulándose desde hace tiempo.

Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Adame, ex presentador de Televisa, conectó un potente derechazo que impactó de lleno en Trejo.

El golpe fue tan contundente que el “Cazafantasmas” cayó a la lona, dejando atónitos a los asistentes y provocando una explosión de reacciones, por no decir, emociones, entre los espectadores.

Tras el impacto, Trejo permaneció en el suelo mientras el conteo avanzaba, lo que confirmó la victoria para el actor. El público reaccionó entre sorpresa y euforia, ya que el desenlace fue mucho más rápido de lo que muchos esperaban.

Con este nocaut, Adame se quedó con el triunfo de la noche y con el honor intacto, tras varios años de pleitos con Carlos Trejo, al cual acusó de charlatán en diversas oportunidades.