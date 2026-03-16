Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 16 de marzo? Esta noche, los Azules defenderán y los Rojos atacarán; conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy 16 de marzo (Exatlón México)

Esta noche, ambos equipos competirán por la Ventaja, mientras que los Azules defenderán y los Rojos atacarán. Conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy 16 de marzo.

Este lunes, los Azules defenderán la Villa 360 con un integrante menos, tras la salida de Ernesto Cázares. Por lo que, los Rojos llegan a la semana 25 de Exatlón México con un gran impulso, aunque sin descanso pues han perdido las últimas batallas por la Ventaja.

De modo que la competencia de hoy será reñida, así que si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy lunes 16 de marzo?

El equipo Azul ha mantenido la Villa 360 durante la semana 24, sin embargo, esta nueva competencia podría dificultárseles debido a la ausencia de Ernesto Cázares, quien fue eliminado el pasado domingo.

No obstante, ambos equipos lo darán todo para hacerse de la Ventaja, pues quien la gane obtendrá comodidades, lo que representa una importancia estratégica para el equipo que logre sobreponerse.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 16 de marzo será el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México este lunes

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 16 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Mientras que los Azules continúan con 7 integrantes, los Rojos lograron mantener a 8 integrantes, previo al inicio de la semana 25. Aquí te decimos cuáles son los participantes que continúan en Exatlón México:

Rojos