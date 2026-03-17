Fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’ colaboran en el estreno del tráiler: liberarán clips del avance este martes 17 de marzo

Clips de Spider-Man: Brand New Day Tom Holland anunció la fecha de estreno para el primer tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’; fans liberan con autorización pequeños clips del avance.

¡Vuelve el amigable vecino Hombre Araña!

Tom Holland, actor que da vida a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, anunció la fecha de estreno del primer tráiler de la próxima película del famoso arácnido, Spider-Man: Brand New Day.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Holland comunicó al público aficionado que el primer avance de la ansiada película llegará mañana miércoles 18 de marzo, aunque no reveló la hora exacta del estreno.

No obstante, también informó que durante este martes 17 de marzo, los más grandes fans del superhéroe de las calles de Queens en Nueva York serán los encargados para liberar pequeños clips del avance completo, estrategia nunca antes realizada que tiene por propósito elevar las expectativas y la emoción de todo el público fanático.

¿Cuáles son los clips del tráiler de Spider-Man: Brand New Day que se liberaron hasta ahora?

El primer vistazo del esperado regreso del arácnido en el MCU fue una breve escena inspirada en una de las portadas más icónicas de los cómics, lo que despertó inmediatamente la emoción de los y las fans del súperheroe, pues señalaron que la nueva película recuperará elementos clásicos del Hombre Araña que lo han caracterizado durante décadas.

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Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’. pic.twitter.com/BfOeWTtEF7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

Minutos después, los fans seleccionados para esta innovadora estrategia liberaron tres clips más donde se muestra una evolución en el estilo de pelea del Spider-Man de Tom Holland visto hasta ahora, en los que se puede apreciar mayor movimiento entre edificios y el uso de la telaraña.

El equipo detrás de la cinta señaló anteriormente que los cómics han sido su principal referencia visual para esta nueva película, buscando reforzar la identidad del personaje dentro del MCU y llevarlo hacia los elementos clásicos que cientos de fans han esperado ver desde la adición de Holland a los súperheros en cines.

¿De qué tratará Spider-Man: Brand New Day?

Esta próxima entrega marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker y su trabajo como héroe de Queens, ya que se enfrentará a un mundo en el que ha perdido a su tía May, su novia MJ y su mejor amigo Ned, teniendo que emprender un nuevo camino en solitario.

Uno de los clips liberados hasta ahora, muestra precisamente los obstáculos que Peter tendrá que lidiar por su cuenta, ya que se muestra desfalleciendo en una bodega sin su traje.

Esta dinámica ha cometido su esperado propósito, ya que las redes sociales se han movilizado en la búsqueda de nuevos clips que serán liberados por fans seleccionados en todo el mundo, con el objetivo de que el público participe de manera global en la construcción del trailer completo previo a su lanzamiento oficial.

Spider-Man: Brand New Day: fecha de estreno y expectativas

Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026 y se ha convertido en una de las películas del MCU más esperadas, ya que podría ser una trama clave en la construcción de la próxima fase en el universo, la aparición de nuevos personajes y la incógnita del villano (o villana, según indican las teorías sobre el personaje misterioso de Sadie Sink) que surgirá.