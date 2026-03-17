Google celebra el Día de San Patricio con doodle especial: ¿Qué es y dónde se conmemora?

Día de San Patricio Google se pinta de verde para celebrar el Día de San Patricio, celebración de origen católico que se convirtió en una fiesta global de la cultura irlandesa.

El 17 de marzo está marcado en el calendario como el Día de San Patricio, una celebración de origen católico que, con el paso del tiempo, se convirtió en una fiesta internacional para celebrar la cultura e historia de Irlanda.

Debido al impacto global que esta festividad ha consolidado en los últimos años, Google lanzó este martes 17 de marzo un doodle conmemorativo de la fecha, ocupando los elementos emblemáticos que caracterizan a la celebración: el color verde y un trébol de tres hojas.

Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta festividad y cómo fue que se convirtió en la fiesta de tréboles y cerveza que se conoce mundialmente en la actualidad? ¡Te contamos!

Día de San Patricio: ¿dónde y cuándo comenzó?

La celebración nació en honor a la muerte de San Patricio, el santo patrón de Irlanda, cuyo nombre quedó grabado en la historia al ser quien introdujo el catolicismo a la isla, convirtiéndose en el misionero más querido de Irlanda.

San Patricio nació en una aldea de Gran Bretaña en el siglo V, cuando aún era Britania romana. En su adolescencia, fue secuestrado por piratas irlandeses, quienes lo llevaron a la isla y lo esclavizaron. Durante un tiempo, cuidó animales mientras aprendía el idioma irlandés, hasta que logró escapar.

Tras su huida, donde logró formarse como sacerdote, San Patricio volvió a Irlanda para inculcar a la comunidad el cristianismo, ocupando el trébol de tres hojas como un símbolo para explicar la Santísima Trinidad.

San Patricio se convirtió en una de las figuras católicas más importantes de Irlanda, por lo que la fecha en la que presuntamente murió —17 de marzo— se convirtió en el día conmemorativo para honrar su paso en la historia de Irlanda.

No obstante, el Día de San Patricio evolucionó a una festividad que celebra la cultura e historia irlandesa, pues es festejada en diversos lugares del mundo con eventos, desfiles y cerveza verde.

¿Por qué debes vestir de verde en el Día de San Patricio?

Esta festividad tiene dos elementos esenciales que no pueden faltar: el trébol y el color verde.

El primero, como se mencionó anteriormente, se debe a que era la manera en que San Patricio explicó la Santísima Trinidad al pueblo irlandés, por ello debe de tener tres hojas. Sin embargo, cuando está conformado por cuatro hojas, significa simplemente buena suerte, ya que es poco común hallar un trébol con esta alteración.

El color verde, por otra parte, está vinculado al folclore irlandés que dice “vestir de verde te hace invisible a los duendes”.

Dado que a los duendes les gusta “dar pellizcos” a las personas que ven en su camino, el color verde se vuelve el perfecto camuflaje para evitar a estos seres mitológicos que se caracterizan por su alma traviesa.

¿El Día de San Patricio se celebra en México?

Existe una fuerte conexión entre México e Irlanda, la cual se remonta a la intervención estadounidense durante el periodo de 1846-1848.

Organizado por el irlandés John Riley (O’Riley), el Batallón de San Patricio fue una unión militar mayormente conformada por católicos irlandeses y algunos alemanes, quienes desertaron del ejército estadounidense para unirse a las tropas de México y luchar junto a ellos contra el invasor.

Los hombres que conformaron este batallón se convirtieron en héroes en la historia de México e incluso existen placas conmemorativas en el Museo Nacional de las Intervenciones.

Este evento es un símbolo histórico de la amistad entre México e Irlanda, por lo que no es extraño que algunos bares o restaurantes del país se unan al festejo de San Patricio para celebrar la cultura irlandesa y sus costumbres en este día de suerte, fiesta y unión.