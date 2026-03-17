La FIFA apuesta por Carín León con la inclusión del regional mexicano al Mundial 2026

Carin León se une oficialmente al Mundial 2026 Fotoarte: La Crónica

La música mexicana está a punto de sonar en uno de los escenarios más grandes del planeta. La FIFA confirmó que el cantante Carín León formará parte del álbum oficial del Mundial 2026, una decisión que ha generado entusiasmo… pero también sorpresa.

¿Por qué? Porque el organismo está apostando por un género que, hasta hace unos años, parecía lejos del escaparate global del futbol: el regional mexicano.

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, quien confirmó la creación de un álbum oficial del torneo, con artistas de distintas partes del mundo.

La intención, según explicó, es clara: “unir culturas a través de la música y el futbol”, dos de los lenguajes universales más poderosos. En este sentido, el proyecto incluirá tanto figuras consolidadas como nuevas voces, en una mezcla de estilos que busca representar la diversidad global del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo!Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. “¡Estén atentos, el primer sencillo saldrá este viernes, 20 de marzo de 2026!”, dijo Infantino en el video que publicó en sus redes sociales.

“Lighter”: el primer sencillo ya tiene fecha

El primer adelanto del álbum ya está listo y tiene nombre: “Lighter”, una canción en la que Carín León colabora con el cantante estadounidense Jelly Roll.

El estreno está programado para el viernes 20 de marzo de 2026, fecha que marcará el inicio oficial del proyecto musical del Mundial.

Este sencillo será el primer paso de una serie de lanzamientos que acompañarán al torneo más importante del futbol.

“Poder colaborar con alguien como @jellyroll615 y hacerlo para el evento deportivo más grande del mundo es algo que me llena de orgullo”, señaló sobre esta colaboración con Jelly.

De acuerdo con los primeros adelantos, “Lighter” tendrá una mezcla de estilos que incluye influencias del rock y el country, alejándose del típico sonido latino asociado a los mundiales.

Además, la producción está a cargo de Cirkut, reconocido productor internacional, lo que anticipa un estándar alto en calidad musical.

La inclusión de talento mexicano en el álbum oficial refuerza el papel del país en esta Copa del Mundo, que promete ser una de las más mediáticas de la historia.