¿Quieres conocer el monoplaza con el que debutó Checo Pérez en la F1? Fecha y lugar de la exhibición en CDMX (JustaposeJS)

La Exhibición de la Fórmula 1 llegará a la Ciudad de México en marzo, una oportunidad imperdible para conocer material exclusivo, piezas originales y espacios interactivos.

Para fortuna de los fanáticos de Sergio “El Checo” Pérez, estará el monoplaza con el que debutó el jalisciense en la máxima competición automovilística.

De acuerdo con el sitio oficial de la F1, esta exhibición incluye seis salas principales, cada una especialmente creada para la ocasión y desarrollada en conjunto con curadores, artistas y editores audiovisuales de renombre internacional.

Conoce cuándo y dónde podrás ver el monoplaza con el que debutó “El Checo” Pérez en la competición, así como los detalles de la experiencia inmersiva que estará llena de extensas contribuciones de los mejores equipos y pilotos de F1.

Exhibición Oficial de la F1 en CDMX: fecha y lugar para conocer el auto con el que debutó Checo Pérez en la F1

La exhibición oficial de la Fórmula 1 ofrecerá a los capitalinos la oportunidad de conocer el monoplaza con el que Sergio Pérez debutó en la Fórmula 1 durante la temporada 2011.

El Sauber C30 formará parte de la exhibición de artículos oficiales que expondrá la F1 el 20 de marzo de 2026, un espectáculo que los fanáticos del automovilismo no se pueden perder.

El Sauber C30 fue presentado el 31 de enero de 2011 y participó en su primera carrera en Australia, donde “El Checo” terminó en la zona de puntos tras una clasificación aceptable. Este 20 de marzo estará en exhibición en el Yama Punta Museo, ubicado en avenida División del Norte 3572, en la zona sur de la CDMX.





Exhibición Oficial de la F1 en CDMX: costo de entrada y cómo ver el coche con el que debutó Checo en la F1

Para poder conocer en vivo el Sauber C30 con el que “El Checo” sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España, podrás adquirir los boletos a través de la plataforma oficial de la F1, en la página de la Exhibición Oficial de la F1 en la Ciudad de México.

El costo inicial de entrada es de $295 pesos, y con este boleto podrás ver en vivo el monoplaza con el que Pérez debutó en esta competición internacional en 2011.

Además, se ofrecerán paquetes especiales con los que los asistentes podrán acceder sin hacer fila, así como descuentos y artículos conmemorativos, entre ellos una taza, un llavero y un sticker de la muestra por 895 pesos.

¿Qué ofrecerá la exhibición de la F1 en la CDMX?

La Exhibición Oficial de la F1 tiene una nueva parada en la CDMX como parte de su gira internacional, ofreciendo a los capitalinos diferentes salas interactivas que combinan la historia de la competición, así como secciones con autos auténticos, entrevistas y un laboratorio enfocado en el desarrollo.

La exposición alberga más de 100 cascos de pilotos que han hecho historia en la F1, así como un simulador oficial de carreras. Los asistentes pueden sumar el acceso “Fastest Lap Simulator” con un costo adicional de 215 pesos.