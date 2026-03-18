¿Cargar gasolina por litro o por pesos? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Este es el consejo de Profeco que hará rendir tu dinero

¿Cargar gasolina por litro o por pesos? Este es el consejo de Profeco que puede salvar tu bolsillo en 2026

¿Cuándo vas a la gasolinera, pides por monto o por litro? En esa frase aparentemente inocente se esconde una pequeña fuga de dinero que, con el tiempo, puede convertirse en un gasto considerable.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encendió una alerta en miles de hogares al asegurar que la forma en que solicitas la gasolina influye directamente en cuánto recibes y cuánto pagas realmente.

¿Qué es mejor, cargar gasolina por litros o por pesos?

De acuerdo con Profeco, cargar gasolina por litros es la mejor opción, esto luego de comprobar que cuando cargas gasolina por una cantidad fija de dinero, la bomba hace un cálculo automático basado en el precio por litro. Este proceso puede incluir redondeos o variaciones, lo que significa que podrías recibir menos combustible del esperado.

En cambio, al pedir litros exactos, sabes perfectamente cuánto estás comprando. Sin trucos, sin sorpresas.

Control total del consumo

Pedir gasolina por litros también te da algo más valioso que unos pesos extra, te da control.

Puedes medir mejor el rendimiento de tu auto

Comparar precios entre estaciones de carga

Detectar si algo no cuadra en el consumo frente al gasto

En pocas palabras, conviertes cada carga en una especie de auditoría personal de tu tanque.

Evitas pérdidas ocultas de gasolina

Aunque las diferencias por carga pueden parecer mínimas, con el paso del tiempo se acumulan. Es como una gotera invisible en tu cartera: no la ves, pero ahí está.

Por eso, Profeco insiste en evitar los montos cerrados en dinero y optar por litros definidos.

¿Cuándo es la mejor hora para cargar gasolina?

No solo importa cómo cargas gasolina, también cuándo lo haces.

La mejor hora para cargar gasolina

Profeco recomienda acudir a la gasolinera en momentos frescos del día:

Temprano por la mañana

Durante la noche

¿Por qué? Porque el calor provoca evaporación del combustible, lo que reduce ligeramente la cantidad que realmente llega a tu tanque. En temperaturas más bajas, la gasolina es más densa y se aprovecha mejor.

Pide cantidades cerradas de gasolina

Si quieres llevar esto al siguiente nivel, Profeco sugiere pedir cantidades cerradas en litros, preferentemente múltiplos de 20.

Esto ayuda a:

Reducir posibles errores en el despacho

Facilitar la verificación de que recibes lo que pagas

Mantener un control más ordenado del consumo

¿Cómo encontrar gasolina más barata?

Además de cambiar la forma en que cargas combustible, puedes apoyarte en herramientas digitales como Litro x Litro, la app de Profeco que permite ubicar las estaciones con mejores precios en tu zona.