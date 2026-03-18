Esto es todo lo que tienes que saber para concursar por un boleto GRATIS para ir al partido inaugural del Mundial 2026

Gaba un boleto GRATIS para ir al partido inaugural del Mundial 2026

En México, el futbol no solo se juega en la cancha, y ahora, ese sueño puede convertirse en un boleto real y completamente gratis. El Gobierno federal lanzó un concurso para ganar un boleto al partido inaugural del Mundial 2026, una iniciativa que ya está haciendo ruido entre miles de jóvenes que quieren estar en el momento exacto del arranque.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de las Mujeres y anunciada por Citlalli Hernández, abre la puerta para que una joven mexicana viva en primera fila el arranque de la Copa del Mundo.

¿Qué es el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”?

Se trata de una dinámica que busca elegir a una joven que asista al partido inaugural del Mundial 2026 con el simbólico boleto 001, un pase cargado de significado.

La iniciativa surge por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien optó por ceder su lugar para que una joven sea quien represente al país en este evento global.

Más que un premio, el concurso funciona como un reflector: busca visibilizar talento, disciplina y pasión por el futbol entre las nuevas generaciones.

Requisitos para participar en el concurso del Mundial 2026

Si ya te viste en el Estadio Azteca gritando el primer gol del torneo, aquí van las reglas del juego:

¿Quiénes pueden participar?

Jóvenes mexicanas de entre 16 y 25 años.

¿Qué hay que hacer?

Grabar un video de máximo dos minutos haciendo dominadas con un balón de futbol

haciendo dominadas con un balón de futbol Subir el video a YouTube

Registrar la participación en la plataforma oficial del concurso

Sí, así de sencillo… pero también así de competitivo.

¿Quién elegirá a la ganadora?

No será cuestión de likes ni de suerte. Un jurado especializado en futbol será el encargado de evaluar las participaciones.

Entre las figuras destacadas están:

La futbolista profesional Charlyn Corral

La árbitra Katia Itzel García

La comentarista deportiva Gabriela Fernández

Un panel que combina experiencia en cancha, reglamento y análisis deportivo.

Un boleto histórico para un Mundial histórico

El premio no es cualquier entrada. Se trata del acceso al partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará en el Estadio Azteca, uno de los templos más icónicos del futbol mundial.

México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará partidos clave, incluido el arranque del campeonato.

Este gesto también forma parte de una estrategia más amplia que busca hacer del Mundial un evento incluyente, con impacto social y participación ciudadana.

Más que futbol: un mensaje de representación

Detrás del balón hay algo más grande: una narrativa de inclusión. La convocatoria no solo premia habilidades deportivas, también impulsa la participación de mujeres jóvenes en espacios donde históricamente han sido subrepresentadas.

Además, el gobierno ha anunciado acciones paralelas para garantizar entornos seguros durante el Mundial, especialmente para mujeres y niñas en las ciudades sede.