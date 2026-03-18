Kelly Reales, ex Miss Universo, revela infidelidad de su expareja con Ricky Martin

Kelly Real, ex Miss Universo, revela infidelidad de su expareja con Ricky Martin Kelly Reales reveló cómo descubrió la supuesta infidelidad de su expareja Max Barz con el cantante Ricky Martin (@kellyreales22 y @max_barz)

La ex Miss Universo Kelly Reales reveló durante un reality show la razón por la que terminó su relación con el modelo Max Barz, a quien señaló de haberle sido infiel con Ricky Martin.

De acuerdo con lo compartido por la exreina de belleza, en “El Desorden de Marko” fue su mejor amigo quien le habría dado a conocer la supuesta infidelidad de su entonces pareja.

¿Cómo descubrió Kelly Reales la infidelidad de su pareja con Ricky Martin?

Según lo compartió la ex Miss Universo Bolívar, se habría enterado de la infidelidad de Max Barz por el mejor amigo de ella, quien le mostró una historia de Ricky Martin donde se podían observar las chanclas de su entonces pareja.

Aunque Kelly Reales tenía dudas sobre si se trataba de él, le pidió a su amigo que guardara la foto para que ella pudiera comprobarlo después.

En ese entonces, ya existían rumores sobre una supuesta relación entre Ricky Martin y Max Barz, pues ambos habían coincidido en un viaje en Tailandia, mismo al que días después se uniría Kelly Reales.

Por lo que al encontrarse con Max Barz en Tailandia, Kelly Reales lo habría puesto a prueba pidiendo prestadas unas chanclas, a lo que el modelo le habría entregado las mismas que se mostraban en la foto.

Tras esto, la Miss Universo Bolívar tomó la decisión de finalizar su relación con el modelo, a pesar de que este negara mantener una relación con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

“Ricky justo sube una foto unos cinco días antes de que yo vaya, de que él me había comprado mi tiquete a Tailandia, con unos pies, una chancleta. Sale él y otra persona. Literal fue una historia en Instagram (…) Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué (…) Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y me largo para otro lado y lo dejé ahí’”. Fue parte de lo compartido por Kelly Reales.

Foto de Ricky Martin y Max Barz reavivan rumores sobre una supuesta relación entre ambos

Ante lo revelado por Kelly Reales, las redes sociales han vuelto a viralizar una fotografía compartida por Max Barz en Instagram, donde se le muestra al modelo y a Ricky Martin, con la descripción “Otro encuentro inesperado con este tipo”.

Entre los comentarios más recientes de la publicación se puede leer a los usuarios especulando sobre una posible relación entre ambos.