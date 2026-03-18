Ofertas en Chedraui: descuentos del 30% y 25% en bocinas, bafles y audífonos hasta el 19 de marzo

En el universo de las compras inteligentes, hay momentos donde el carrito del súper se puede dar algunos permisos más allá de la despensa reglamentaria. Esta semana, Chedraui decidió que el ahorro llegue con ofertas del 30% y 25% de descuento en productos relacionados con la música, disponibles por tiempo limitado hasta el jueves 19 de marzo de 2026.

La promoción no es solo un gancho comercial, es un guiño directo a quienes viven con los audífonos puestos o convierten cualquier espacio que busque mejoras en su calidad de audio.

Descuentos en Chedraui: ¿qué incluye la promoción?

El atractivo principal de esta campaña radica en los descuentos directos en productos seleccionados, una estrategia frecuente en la cadena para incentivar compras rápidas y efectivas.

Aunque el catálogo puede variar dependiendo de la sucursal o disponibilidad en línea, estas ofertas suelen abarcar:

Productos con el 25% de descuento en Chedraui

Bocina JBL Party Box Encore Essential Negro JBLPBENCOREESSAM

Bocina Recargable Kaiser Bluetooth KSW-4000-2 Negra

Bocina Recargable Kaiser 2 Pulgadas 19-3010 Negra

Bocina Recargable Kaiser Bluetooth KSW-3000-2 Negra

Productos con el 30% de descuento en Chedraui

Bafle Profesional Kaiser 8 Pulgadas Negro KSW-7007

Audífonos TWS Kaiser KH-9502BK Negro

Bocina Portátil Kaiser KBE-1008BK

En este listado te mencionamos algunos de los productos que estarán disponibles en estas promociones. Te recomendamos revisar la tienda en línea y tiendas físicas para descubrirlos todos.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas en Chedraui?

Estas ofertas en Chedraui tienen una vigencia corta y clara: llegarán a su fin este jueves 19 de marzo o hasta agotar existencias.

Consejos para aprovechar las ofertas del 30% y 25% en Chedraui

Antes de lanzarte directo al anaquel o a la tienda en línea de Chedraui, planea una estrategia de compra: