Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 18 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 4188

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Consulta los números ganadores del tradicional sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 18 de marzo. — El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4188 se realizó este miércoles 18 de marzo, fecha en la que se dieron a conocer los resultados y números ganadores de la suma millonaria de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4188?

Para el sorteo 4188, el Melate presentó una bolsa acumulada de 362 millones de pesos, cifra que lo coloca entre los premios más altos registrados en lo que va del año.

El crecimiento de este monto responde a la ausencia de ganadores del premio mayor en sorteos recientes. Cuando esto ocurre, el sistema de acumulación provoca que el premio aumente de manera progresiva.

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Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4188

El desarrollo del sorteo Melate 4188 se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los espectadores observaron la extracción de las esferas y el procedimiento de validación que garantiza la transparencia del proceso.

Una vez finalizada la transmisión, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite revisar cada fase del procedimiento y confirmar los números ganadores. A continuación, re presentamos los resultados:

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4188?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional, elemento que influye en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa automáticamente en Melate, Revancha y Revanchita, lo que significa que una sola jugada permite competir en tres sorteos distintos dentro del mismo evento.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4181?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en el sitio web institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar la existencia de premios de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita implica 5 pesos extra. Quienes optan por las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos.